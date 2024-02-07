ميسي يعود للمشاركة مع إنتر ميامي في الجولة الآسيوية

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 17:03

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع فريقه إنتر ميامي في جولته الآسيوية، وذلك بعدما شارك لمدة نصف ساعة ضد فيسل كوبي الياباني يوم الأربعاء.

ولعب إنتر ميامي مباراة ودية في طوكيو يوم الأربعاء، بعد أيام من اللقاء الودي أمام فريق نجوم دوري هونج كونج والذي غاب عنها ميسي مما أثار الكثير من الغضب الجماهيري.

وخسر إنتر ميامي المباراة بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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وهتفت الجماهير اليابانية لميسي عكس جماهير هونج كونج.

وبدأ البرغوث المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل كبديل في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة تعرض سيرجيو بوسكيتش زميل ميسي لإصابة قوية في الكاحل.

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ويلعب إنتر ميامي ودية أخرى ضد نيويلز أولد بويز الأرجنتيني فجر الجمعة المقبل.

على أن يبدأ الموسم الجديد للدوري الأمريكي يوم 21 فبراير الجاري.

وكان ميسي قد نفى تهمة التهرب من مباريات الجولة الآسيوية التي يخوضها فريقه حاليا.

وقال ميسي في تصريحات للصحفيين قبل لقاء فيسل كوبي: "لا أعلم ما إذا كنت سأتمكن من اللعب أمام فيسيل كوبي أم لا، لكني أشعر بتحسن".

وأضاف "أتمنى أن أشارك في اللقاء، أشعر بحالة أفضل مقارنة بما كنت عليه سابقا".

وتابع "لقد خضعت للكشف بآشعة الرنين المغناطيسي، وتبين إصابتي بتورم".

وكانت جماهير هونج كونج قد أطلقت صيحات غضب ضد ميسي وديفيد بيكام مالك النادي، بسبب عدم مشاركة أفضل لاعب في العالم في مباراة ودية.

ولعب إنتر ميامي مباراة ودية ضد فريق نجوم دوري هونج كونج وانتهت بالفوز 4-1 لكن ميسي لم يشارك في اللقاء.

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك أمام أكثر من 38 ألف مشجع حضروا اللقاء.

وهتف الجمهور "نريد ميسي" في منتصف الشوط الثاني، ثم ارتفعت الصيحات بحدة في الدقائق العشرة الأخيرة.

وحين حاول بيكام شكر الجماهير على الحضور قابلوه بغضب عارم.

فيما قال تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي للصحفيين: "نتفهم خيبة أمل الجمهور بسبب غياب ميسي ولويس سواريز".

وأضاف "الطاقم الطبي اتخذ قرار عدم إشراكهما صباح الأحد بعد التقييم".

وتابع "ندرك مدى خيبة الأمل التي أصابت الجماهير، ونطلب منهم الصفح".

وشارك ميسي في الدقائق الأخيرة من مباراة إنتر ميامي ضد النصر التي انتهت بالخسارة 0-6.

ليونيل ميسي إنتر ميامي فيسل كوبي
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