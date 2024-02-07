تقرير: الركراكي يسافر إلى أوروبا لإقناع براهيم دياز بتمثيل المغرب دوليا

سيحاول وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب إقناع براهيم دياز بتمثيل أسود الأطلس دوليا.

وأفاد موقع SPORT7 المغرب أن الركراكي يعتزم القيام بلقاء جديد مع براهيم دياز لاعب ريال مدريد خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل حسم هذا الملف بشكل نهائي.

وأوضح التقرير أن الركراكي سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى الديار الأوروبية من أجل عقد لقاءات مع عدد من اللاعبين المغاربة المتواجدين في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم براهيم دياز.

سيحاول الركراكي جس نبض دياز حول رغبته في اختيار المغرب، وذلك بعدما حاول العام الماضي.

في الوقت نفسه، أشارت تقارير إسبانية إلى أن لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا قرر وضع اسم براهيم دياز ضمن القائمة الأولية التي ستواجه البرازيل وكولومبيا خلال التوقف الدولي القادم.

الإسباني ذو الأصول المغربية لعب مباراة ودية بقميص منتخب إسبانيا الأول في 2021 كما لعب في صفوف الشباب والناشئين.

في أكتوبر الماضي، ذكرت جريدة أس الإسبانية أن دياز اختار اللعب لأسود الأطلس في ظل عدم اهتمام منتخب إسبانيا به.

وجاء ذلك بعد أسابيع من تفضيل الشاب لامين جمال لمنتخب إسبانيا على منتخب المغرب، إذ يحمل الجنسيتين.

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يذكر أن براهيم ارتدى قميص منتخب إسبانيا الأول وديا أمام ليتوانيا وسجل هدفا، لكن تغيير القوانين منحه فرصة الانضمام لأسود الأطلس.

دياز البالغ من العمر 24 عاما لعب في صفوف مانشستر سيتي وميلان من قبل.

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