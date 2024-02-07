إليوت يتغنى بما يفعله محمد صلاح معه

تحدث هارفي إليوت جناح ليفربول عن علاقته بزميله محمد صلاح، ووصفه بأنه أيقونة بسبب توجيهاته التي يقدمها للاعبين الأصغر سنا في النادي.

ويتمتع إليوت وصلاح بعلاقة وثيقة منذ انضمام اللاعب الشاب إلى ليفربول في 2019.

وقال إليوت: "أعتقد أنه حتى اليوم الذي سأعتزل فيه سأتعلم دائمًا أشياء مختلفة من لاعبين مختلفين، ومحمد صلاح مثال رائع على ذلك، خصوصا لأننا نلعب في نفس المركز".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "عندما انضممت إلى ليفربول لأول مرة كنت أعلم أن الأمر يحتاج معجزة لأحل مكانه".

وتابع البالغ من العمر 20 عاما "صلاح يحاول دائما دفعي للأمام، أنا وباقي اللاعبين الشبان، رغم أنه لا يحتاج إلى القيام بذلك".

وأكمل "صلاح أيقونة داخل وخارج الملعب، وسيكون من السهل التركيز فقط على نفسه والتأكد من أنه يحطم الأرقام القياسية وما إلى ذلك، لكنه يأخذ وقتا من يومه للاطمئنان علينا، ومعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى أي شيء، فهو موجود دائما ليقدم لنا النصائح".

وكشف "على سبيل المثال، على الرغم من أنه كان مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، أرسل لي رسالة بعد مباراة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، هذه الأشياء لا يتعين عليه القيام بها ولكنه إنسان عظيم ويريد دائمًا الأفضل للجميع".

وأتم إليوت "وجود صلاح في الفريق ورؤية ما أنجزه أمر لا يصدق، ومن دواعي سروري أن أتزامل معه".

رغم غيابه لأكثر من شهر، لكن صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 332 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 204 أهداف وصنع 87 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.