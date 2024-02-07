اتحاد الكرة يكشف سبب فشل التعاقد مع رينار

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

إيرفي رينار - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سبب فشل التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

ودخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع رينار لخلافة روي فيتوريا قبل الاستقرار على التعاقد بشكل رسمي مع حسام حسن. (طالع التفاصيل)

وقال الكومي عبر "القناة الأولى": "كان هناك اتجاه للتعاقد مع مدرب أجنبي لذلك قررنا تعيين محمد يوسف مدرب عام وكان رينار الاسم الأبرز ورحب لكنه مرتبط بتعاقد حتى نهاية أولمبياد باريس".

أخبار متعلقة:
حسام حسن اللاعب.. الاسم وحده يكفي مدرب النصر يكشف موقف رونالدو وماني من المشاركة أمام الهلال قبل إعلان المدير الفني الجديد.. فتح الله يعتذر عن عدم الاستمرار في بيراميدز أهلي جدة يترقب وصول محرز وميندي

وأوضح "رينار طلب أن يقود مساعديه الفرنسين تدريب المنتخب حتى انتهاء الدورة لكن الأمر كان صعبا لأن منتخب مصر لديه مواجهتين صعبتين في تصفيات كأس العالم أمام منتخبي بوركينا وغينيا بيساو".

وأتم "بعد هذه الأنباء قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإجماع اعطاء الفرصة الكاملة للمدرب الوطني وتم اختيارحسام حسن".

يذكر أن رينار يرتبط بعقد تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات حتى أغسطس المقبل.

حسام حسن منتخب مصر هيرفي رينارد
نرشح لكم
أيمن عبد العزيز يتحدث عن الهجوم عليه بسبب زملكاويته.. وعقلية صلاح وصعوبة تعويض فيتوريا علام: المرحلة المقبلة تتطلب وجود حسام حسن في المنتخب.. وصلاح قائد بمعنى الكلمة في الجول يكشف أبرز محطات الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر تأثير الدومينو.. 8 تغييرات في 10 أيام ضمن خريطة تحركات المدربين في الكرة المصرية خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى مصدر مقرب من حسام حسن يكشف لـ في الجول موقفه من الحصول على الرخص التدريبية تصريحات الماضي تدل على المستقبل.. كيف سيتعامل التوأم مع أزمات صلاح والمنتخب؟ عقدة النهائيات وسواريز منعه من كأس العالم.. أبرز المحطات التدريبية في مسيرته حسام حسن
أخر الأخبار
الاتفاق يعلن ضم مهاجم الكاميرون 16 دقيقة | ميركاتو
الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم تعيين مترجم لجوميز 40 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: الركراكي يسافر إلى أوروبا لإقناع براهيم دياز بتمثيل المغرب دوليا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
يورتسيتش : أثق في النجاح مع بيراميدز.. وخطط النادي طموحة ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - مشاركة الدوليين وراحة لباقي الفريق.. وانضمام ديانج ساعة | الكرة المصرية
رفض طعون برشلونة وجيرونا قبل مواجهتي غرناطة وريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر جيسوس: جاهزون لتحدي رونالدو وفريقه.. والفرج لن يشارك ساعة | سعودي في الجول
بعد إنجاز عموتة التاريخي.. أين المدرب المصري من منتخبات آسيا وإفريقيا 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين