اتحاد الكرة يكشف سبب فشل التعاقد مع رينار

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سبب فشل التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

ودخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع رينار لخلافة روي فيتوريا قبل الاستقرار على التعاقد بشكل رسمي مع حسام حسن. (طالع التفاصيل)

وقال الكومي عبر "القناة الأولى": "كان هناك اتجاه للتعاقد مع مدرب أجنبي لذلك قررنا تعيين محمد يوسف مدرب عام وكان رينار الاسم الأبرز ورحب لكنه مرتبط بتعاقد حتى نهاية أولمبياد باريس".

وأوضح "رينار طلب أن يقود مساعديه الفرنسين تدريب المنتخب حتى انتهاء الدورة لكن الأمر كان صعبا لأن منتخب مصر لديه مواجهتين صعبتين في تصفيات كأس العالم أمام منتخبي بوركينا وغينيا بيساو".

وأتم "بعد هذه الأنباء قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإجماع اعطاء الفرصة الكاملة للمدرب الوطني وتم اختيارحسام حسن".

يذكر أن رينار يرتبط بعقد تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات حتى أغسطس المقبل.