مصدر مقرب من رينار لـ في الجول: مفاوضاتنا مع مصر بدأت.. ورد المدرب

السبت، 03 فبراير 2024 - 16:27

كتب : محمد عبد العظيم

هيرفي رينار - السعودية - كأس العالم

بدأت مفاوضات اتحاد الكرة مع المدير الفني الفرنسي الشهير إيرفي رينار لتدريب منتخب مصر.

وكشف مصدر مقرب من المدرب الفرنسي لـFilGoal.com –طلب عدم ذكر اسمه- قائلا: "استطلع اتحاد الكرة المصري رأي رينار في فكرة تدريب منتخب مصر".

وواصل المصدر حديثه "رينار مازال يقيم الوضع ما بين الاستمرار مع منتخب فرنسا للسيدات أو العودة لإفريقيا لكنه في الوقت ذاته منجذب لفكرة تدريب مصر".

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وأتم "هناك بعض المنتخبات الإفريقية تحدثت معه لكن مصر الأكثر جدية وبناء عليه فقد دخلت المفاوضات مرحلة الجدية".

يأتي ذلك بعدما استقر اتحاد الكرة المصري على رحيل المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com : "اتحاد الكرة استقر على رحيل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر عن منصبه سواء قبل فسخ تعاقده بالتراضي أو تمسك بالشرط الجزائي".

وأضاف "حازم إمام عضو اتحاد الكرة يتفاوض مع المدرب البرتغالي في الوقت الحالي من أجل فسخ التعاقد بالتراضي وسيتم اتخاذ القرار النهائي غدا في اجتماع مجلس الإدارة".

ويتمسك البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بالحصول على قيمة الشرط الجزائي من أجل ترك تدريب المنتخب.

وعقد فيتوريا جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة لبحث إمكانية رحيله عقب نهاية مشوار المنتخب على يد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2023 بدور الـ 16.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "روي فيتوريا طلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملا بقيمة 600 ألف يورو تساوي راتب 3 أشهر لفسخ التعاقد".

وأضاف "مسؤولو الاتحاد نقلوا له غضب الرأي العام وعدم تقبل فكرة استمراره، لكن المدرب تمسك بحقه خاصة أنه رفض عروضا قبل البطولة بسبب تمسك الاتحاد باستمراره، وأن الشرط الوحيد الذي يسمح بفسخ عقده هو عدم التأهل لكأس العالم 2026 فقط، ولذلك لا يرى شيء يدفعه لتخفيض الشرط الجزائي".

وأتم "اتحاد الكرة سيعقد جلسة أخرى مع روي فيتوريا خلال ساعات للتنازل عن الشرط الجزائي أو جزء منه".

من هو رينار؟

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المدرب الفرنسي الشهير صاحب الـ55 عاما غني عن التعريف لجمهور الكرة المصرية والإفريقية بالطبع.

توج مع منتخب زامبيا بكأس أمم إفريقيا 2012 على حساب كوت ديفوار.

وبعد ذلك بثلاثة أعوام قاد ديفوار نفسها للفوز بكأس أمم إفريقيا 2015.

ومع المغرب قاد المنتخب إلى ربع نهائي نسخة 2017 والتأهل لكأس العالم 2018 لكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

وبعدها انتقل رينار لتدريب منتخب السعودية حيث قاد الفريق للتأهل لكأس العالم 2022 ورغم توديع البطولة من دور المجموعات لكنه سطر تاريخا بالفوز على حامل اللقب منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.

وتفاوض اتحاد الكرة في أكثر من وقت سابق مع المدرب الفرنسي لتدريب مصر لكن في النهاية لم تكلل المفاوضات بالنجاح.

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