مواعيد مباريات الأربعاء 7 فبراير 2024.. نصف نهائي إفريقيا وقطر ضد إيران

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 10:09

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 7 من فبراير 2024 عددا من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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أمم إفريقيا

يلعب منتخب نيجيريا أمام جنوب إفريقيا في تمام السابعة مساء على ملعب السلام بكوت ديفوار في نصف نهائي المسابقة.

بينما في تمام العاشرة مساء يلعب منتخب كوت ديفوار أمام الكونغو الديمقراطية على ملعب الحسن واتارا.

وتذاع المباراتان على قناة بي إن سبورتس أفكون 1.

أمم آسيا

تختتم منافسات نصف نهائي البطولة بمواجهة قوية بين إيران أمام قطر على ملعب الثمامة في تمام الخامسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس آسيا 1.

الدوري السعودي

يحل اتحاد جدة ضيفا على الطائي في تمام الثامنة مساء بالمباراة المؤجلة من الجولة 19.

ويقام اللقاء على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC sport 5.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل تشيلسي ضيفا على أستون فيلا في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات دور الـ 32.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كأس ملك إسبانيا

يستضيف أتليتكو مدريد فريق أتليتك بلباو في ذهاب نصف نهائي البطولة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC sport Extra 1 في العاشرة والنصف مساء.

نيجيريا أمم إفريقيا أمم آسيا جنوب إفريقيا
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