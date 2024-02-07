في الجول يكشف أبرز محطات الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على معاونين حسام حسن المدير الفني الجديد، ولكن يتبقى الخلاف على منصب مدرب حراس المرمى.

وعلم FilGoal.com أن النسبة الأكبر هي تولي سعفان الصغير منصب مدرب حراس المرمى بناء على طلب حسام حسن.

ويستعرض لكم FilGoal.com الجهاز المعاون لحسام حسن في قيادة منتخب مصر وأبرز محطاتهم السابقة:

- إبراهيم حسن (مدير المنتخب)

يعتبر أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية وشارك كلاعب في مركز الظهير الأيمن بمسيرته التي بدأت في الأهلي قبل أن يعتزل مع المصري البورسعيدي في يوليو 2006.

وخاض إبراهيم حسن تجربة احتراف مع ناديي باوك اليوناني ونيوشاتيل السويسري قبل أن يعود للأهلي مجددا وبعد 8 سنوات من العودة للقلعة الحمراء رحل إلى الزمالك في صفقة مدوية رفقة توأمه حسام حسن في صيف 2000 ولمدة أربع سنوات.

وعقب أربعة مواسم مع الزمالك انتقل إبراهيم حسن إلى المصري لمدة موسمين.

ومثلما كان إبراهيم حسن مزاملا لتوأمه في ملاعب كرة القدم، استمر مزاملا من خارج الخطوط في الجهاز الفني.

وعمل إبراهيم كمدير للكرة في الجهاز الفني لحسام حسن مع أندية المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة.

كما عمل إبراهيم حسن كمدرب مساعد في منتخب الأردن خلال الفترة من يوليو 2013 ولمدة عام بالجهاز الفني تحت قيادة حسام حسن.

وكان قد وقع الاختيار على إبراهيم حسن كمدير للكرة في الجهاز الفني لحسام حسن مع مودرن فيوتشر قبل أن يتولى قيادة منتخب مصر.

- طارق سليمان (مدرب عام)

سبق له العمل في الجهاز الفني مع حسام حسن أكثر من مرة، آخرها عندما عمل كمدرب مساعد بالجهاز الذي قاد المصري من ديسمبر 2022 وحتى مايو 2023.

وكان طارق سليمان ضمن الجهاز الفني لحسام حسن الذي وقع على عقود قيادة مودرن فيوتشر خلال الفترة المقبلة، قبل أن يتحول الجهاز لقيادة منتخب مصر.

وسبق لطارق سليمان العمل كمدير فني أكثر من مرة وتولى قيادة المصري كمدرب مؤقت.

وكان طارق سليمان ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 1990 وشارك أمام إنجلترا.

ولعب سليمان مع أندية المصري ونيوشاتل السويسري والمريخ البورسعيدي، واعتزل في صيف 1995 بقميص المصري.

أما على المستوى التدريبي فسبق لطارق سليمان العمل كمدير فني لأندية نبروه والمصري والصقر اليمني.

وآخر مرة عمل كمدير فني كانت وقت قيادته للمصري البورسعيدي في ديسمبر 2022 كمدرب مؤقت.

- أحمد الكأس (مدرب مساعد)

ابن الإسكندرية وأحد نجوم فريق الزمالك في الفترة من 95 وحتى 97 والذي أُطلق عليه فريق الأحلام.

ولعب الكأس لأندية الأولمبي والزمالك والاتحاد قبل أن يعتزل كرة القدم في صيف 2000.

وبدأ الكأس مسيرته التدريبية كمدرب مساعد تحت قيادة طلعت يوسف في طلائع الجيش من 2005 وحتى فبراير 2007.

وتولى الكأس قيادة نادي الأولمبي في ثلاث فترات بدايتها 2007 كمدير فني.

وسبق له تولي مهمة المدير الفني لأندية أبو قير للأسمدة ودمياط والقناة وفريق مصر.

وكانت آخر مهام أحمد الكأس هي التواجد كمدرب مساعد في الجهاز الفني للمصري تحت قيادة ميمي عبد الرازق حتى يوليو 2023.

وفي ديسمبر الماضي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تولي أحمد الكأس مهمة المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، وبعد أقل من شهرين بات الكأس مدربا في الجهاز الفني للمنتخب الأول.

- سعفان الصغير (مدرب حراس مرمى)

ابن الإسماعيلي وخريج قطاع الناشئين بالدراويش حتى لعب مع الفريق الأول في 1985.

ولعب الصغير طوال مشواره مع الإسماعيلي حتى اعتزاله كرة القدم في صيف 1999، وسبق له التتويج بلقبي الدوري والكأس مع الدراويش.

اتجه سعفان بعد اعتزاله إلى مجال التدريب وعمل كمدرب حراس مرمى مع فريق القادسية في 2005 ولمدة موسم.

وسبق لسعفان الصغير التواجد في الجهاز الفني لمنتخب الشباب وعمل تحت قيادة ضياء السيد في 2011.

وعمل الصغير كمدرب حراس مرمى في الإسماعيلي تحت قيادة العديد من المدربين أبرزهم محمود جابر وصبري المنياوي وهيرون فيريرا وأحمد العجوز ومحمد وهبة وشوقي غريب وخالد القماش وعماد سليمان وأبو طالب العيسوي وبيدرو بارني وأدهم السلحدار ويورفان فييرا وسباستيان ديسابر.

وبجانب القادسية الكويتي سبق لسعفان العمل خارج مصر وكان ذلك مع اتحاد جدة في 2014 ولمدة موسم تحت قيادة فيكتور بيتوركا.

وكانت آخر مهمة لسعفان الصغير كمدرب حراس مرمى تحت قيادة حسام حسن في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى مايو 2023.

وتواجد سعفان في الجهاز الفني تحت قيادة حسام حسن لمودرن فيوتشر قبل أن يتم إعلان اتحاد الكرة توليه قيادة منتخب مصر.

- وليد بدر (إداري المنتخب)

شقيق وائل بدر نجم كرة السلة والملقب بـ "الحاوي" والمدير الفني لفريق سلة الزمالك الحالي.

تدرج في العمل الإداري داخل نادي الزمالك وعمل كمدير إداري في أكثر من ناد.

وتواجد وليد بدر رفقة الجهاز الفني لحسام حسن في أكثر من فريق مثل المصري وسموحة والزمالك وأخيرا بجهاز مودرن فيوتشر قبل أن يتم تعيينه مع منتخب مصر.