عقدة النهائيات وسواريز منعه من كأس العالم.. أبرز المحطات التدريبية في مسيرته حسام حسن

بعد مسيرة تدريبية وصلت إلى 16 سنة، أخيرا أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر بشكل رسمي.

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عقب خروج المنتخب من كأس الأمم الإفريقية.

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كما تم تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

مسيرة حسام حسن التدريبية بدأت منذ عام 2008 مع النادي المصري، مرورا بالعديد من الفرق مثل الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر للمقاصة وسموحة وكذلك منتخب الأردن.

طوال مسيرته التدريبية تولى حسام حسن تدريب المصري 5 مرات، كما قاد الزمالك مرتين والاتحاد السكندري مرتين.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز المحطات في مسيرة حسام حسن التدريبية.

بدأ حسام حسن مسيرته التدريبية مع النادي المصري في 2008 وقاد الفريق في 27 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل 11 مرة، وخسر 7 مباريات.

التجربة التدريبية الثانية له كانت مع المصرية للاتصالات في عام 2009 في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط لكنه لم ينجح في ذلك.

وقاد الفريق في 9 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات ومثلهما هزائم.

بعدها تولى حسام حسن تدريب الزمالك للمرة الأولى في عام 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2011 واحتل معه المركز الثاني في الدوري.

وخلال هذه الفترة قاد حسام حسن الزمالك في 55 مباراة حقق خلالها 31 انتصار وتعادل 16 مرة وخسر 8 مرات.

انتقل بعدها حسام حسن لتدريب الإسماعيلي في عام 2011 وقاد الفريق في مباراتين فقط ورحل سريعا.

ثم تولى تدريب المصري لفترة قصيرة أيضا وقاد الفريق في 3 مباريات فقط ورحل.

الفريق الخامس الذي قاده حسام حسن هو مصر للمقاصة في عام 2013، وقاد الفريق في 10 مباريات حقق خلالها فوز واحد فقط، وتعادل 4 مرات وخسر 5 مباريات.

منتخب الأردن

في العام ذاته تولى حسام حسن تدريب منتخب الأردن في أول تجربة له مع المنتخبات.

حسام حسن قاد الأردن في تصفيات كأس العالم ونجح في التأهل إلى الملحق النهائي المؤهل لكأس العالم ليلعب ضد أوروجواي بقيادة لويس سواريز وإيدينسون كافاني وباقي الجيل الذهبي، قبل أن يخسر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-0.

العودة للزمالك

عاد حسام حسن لتدريب الزمالك للمرة الثانية في مسيرته التدريبية في عام 2014، لكنه لم يستمر كثيرا مع الأبيض وقاد الفريق في 6 مباريات فقط.

وخلال هذه الفترة لعب نهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي وخسر فريقه المباراة بركلات الترجيح.

الاتحاد السكندري

انتقل حسام حسن بعدها لتدريب الاتحاد السكندري في عام 2014 وقاد الفريق في 35 مباراة حقق خلالها 12 انتصار و13 تعادل وتلقى 10 هزائم.

العودة للمصري

تولى حسام حسن تدريب المصري للمرة الثالثة في مسيرته، وهذه هي أطول فترة استمر فيها مع فريق واحد خلال رحلته مع التدريب.

استمر حسام حسن مع المصري لمدة 3 سنوات من 2015 وحتى 2018.

وقاد الفريق في 137 مباراة حقق خلالها 66 انتصار وتعادل 41 مرة، وخسر 30 مرة.

وفي هذه الفترة وصل مع المصري إلى نهائي كأس مصر 2017 قبل الخسارة من الأهلي، ووصل لنهائي السوبر المصري 2018 قبل الخسارة أيضا أمام الأحمر. وكذلك قاد الفريق لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

توجه حسام حسن بعدها لتدريب بيراميدز في عام 2018 ولم يستمر كثيرا مع الفريق، وقاده فقط في 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات و5 تعادلات.

في عام 2019 تولى حسام حسن تدريب سموحة وقاد الفريق في 25 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل 7 مرات وتلقى 9 هزائم.

عاد حسام حسن لتولي تدريب الاتحاد السكندري للمرة الثانية في مسيرته عام 2020 واستمر مع الفريق لمدة 52 مباراة، حقق خلالها 17 انتصار وتعادل 17 مرة، وتلقى 18 هزيمة.

وخلال هذه الحقبة قاد الفريق لنصف نهائي كأس مصر قبل الخسارة أمام الأهلي.

المصري من جديد

في تجربته الرابعة مع المصري عاد حسام حسن للفريق البورسعيدي في عام 2022 واستمر مع الفريق لمدة 15 مباراة.

ثم رحل عن المصري وعاد بعد عدة أشهر من جديد لتدريب الفريق للمرة الخامسة في مسيرته واستمر معه لمدة 21 مباراة.

مودرن فيوتشر

بعد رحيل البرتغالي ريكاردو فورموسينيو من مودرن فيوتشر، أعلن النادي تعيين حسام حسن مدربا جديدا، لكن بسبب اختياره لتدريب المنتخب لم يتولى فيوتشر في أي مباراة.