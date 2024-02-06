حان وقت الهداف التاريخي.. حسام حسن مدربا لـ منتخب مصر

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 18:56

كتب : أحمد العريان

حسام حسن

أخيرا وبعد سنوات انتظر فيها دوره، حان وقت العميد وهداف منتخب مصر التاريخي. حسام حسن مدربا لمنتخب مصر.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن كمدير فني جديد لمنتخب مصر خلفا لـ روي فيتوريا المدرب البرتغالي.

كما أعلن اتحاد الكرة تعيين إبراهيم حسن كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الجديد، دون الكشف عن الجهاز المعاون حتى الآن.

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إعلان اتحاد الكرة عن تعيين حسام حسن، يأتي خلافا لما أعلنه اتحاد الكرة نفسه قبل أيام "بتعيين محمد يوسف كمدرب عام مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي" كما كتبوا في بيانهم.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.

حقبة روي فيتوريا

يأتي حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر بعد رحيل روي فيتوريا عن تدريب البلاد. فيتوريا الذي قاد منتخب مصر لتوديع بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخروج أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين. مجموعة تضم منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

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