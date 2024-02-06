مواجهة محتملة مع كرواتيا.. موعد المهمة الأولى لـ حسام حسن مع منتخب مصر

تولى حسام حسن مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر بصورة رسمية خلفا لروي فيتوريا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن إقالة روي فيتوريا يوم الأحد 4 فبراير وكشف وقتها أن البديل سيكون مديرا فنيا أجنبيا.

وتمت إقالة روي فيتوريا بعد الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن في مارس المقبل خلال دورة ودية دولية في الإمارات.

وقد تكون المواجهة الافتتاحية لحسام حسن أمام منتخب كرواتيا أحد المنتخبات الأربعة بدورة الإمارات.

وتأتي تفاصيل المباراة كالآتي:

تُلعب المباراة يوم 22 مارس المقبل.

تستضيف الإمارات العربية المتحدة المباراة ضمن الدورة الدولية.

وتقام الدورة الدولية الودية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس بمشاركة مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

وتحدد القرعة طرفي نصف النهائي، على أن يلعب الفائز ضد الفائز والخاسران معا لتحديد المركز الثالث يوم 26 مارس.