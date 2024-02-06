دي بروين: جاهزون للقتال على لقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية

شدد كيفن دي بروين على أن فريقه مستعد للقتال على لقب الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

سيتي الذي حقق لقب الدوري 5 مرات في المواسم الـ6 الأخيرة، اقترب كثيرا من قمة الدوري.

وقال دي بروين في تصريحات نشرتها جريدة ستاندرد: "السباق على لقب الدوري الإنجليزي؟ ليفربول وأرسنال معنا في السباق، حتى أستون فيلا وتوتنام قريبان، هناك 5 فرق تقاتل على اللقب الوقت الحالي".

وأضاف الدولي البلجيكي "نحن بحاجة للفوز بالمباريات الآن ومحاولة الاستمتاع بها".

وتابع "ندرك ما يتعين علينا القيام به. الضغط موجود دائما، لكننا مستعدون للقتال مرة أخرى حتى النهاية".

وواصل "هناك ضغوط على أي حال، ولكن لا فائدة من النظر إلى ما سيحدث خلال شهرين".

وتوج دي بروين بجائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه لشهر يناير، بعد عودته من الإصابة الطويلة التي غاب بسببها منذ بداية الموسم.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه برينتفورد 3-1 في ختام منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 49 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، ويملك سيتي مؤجلة ضد برينتفورد سيلعبها بعد نهاية الجولة الـ 25.

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