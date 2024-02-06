أمم إفريقيا - الاتحاد الكاميروني يرفض استقالة إيتو

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 14:11

كتب : FilGoal

صامويل إيتو

رفض الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الاستقالة التي تقدم بها رئيسه صامويل إيتو بعد توديع كأس أمم أفريقيا 2023.

وودع الأسود البطولة الإفريقية من دور الـ16 على يد نيجيريا.

وأفاد الاتحاد الكاميروني في بيان: "اجتمعت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الكاميروني لتقييم أداء المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2023".

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وأضاف البيان "بدأ الاجتماع بعرض استقالة إيتو من منصبه، وبعد مناقشات عديدة، قررت اللجنة التنفيذية رفض الاستقالة بالإجماع".

وأتم البيان "تم تجديد الثقة في صامويل إيتو لمواصلة بناء وتطوير كرة القدم الكاميرونية".

الهداف التاريخي لبطولة أمم إفريقيا يتولى رئاسة الاتحاد الكاميروني منذ 2021.

وحقق منتخب الكاميرون برونزية نسخة 2021 التي استضافتها البلاد.

الكاميرون صامويل إيتو أمم إفريقيا أمم إفريقيا 2023
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