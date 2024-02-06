تقرير: ليفربول قد يفقد سوبوسلاي لمدة 4 أسابيع

ذكرت تقارير مجرية أن ليفربول قد يفقد لاعبه دومينيك سوبوسلاي لفترة ليست قصيرة بسبب الإصابة.

وغاب سوبوسلاي عن خسارة ليفربول من أرسنال هذا الأسبوع بسبب الإصابة، بعد أيام قليلة من عودته إلى التشكيلة الأساسية ضد تشيلسي.

وأفاد موقع Index المجري أن سوبوسلاي قد يغيب عن صفوف ليفربول لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الضامة.

ومن الآن وحتى ذلك الحين، يلعب ليفربول ست مباريات، بما في ذلك نهائي كأس رابطة المحترفين في 25 فبراير.

الإصابة تعرض لها النجم المجري في الأسابيع الماضية، وغاب بسببها عن المباريات لمدة 23 يوما.

وكان لاعب خط الوسط قد غاب عن أربع مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام نيوكاسل.

وفي حديثه قبل مباراة أرسنال، قال يورجن كلوب مدرب ليفربول: "شعر دومينيك بألم في نفس موضع الإصابة السابقة".

وأضاف "لا يمكننا المخاطرة بأي شيء. علينا أن ننتظر المزيد من التقييم، ولكن كان من الواضح أنه لا يمكن أن يشارك أمام أرسنال".

ولعب سوبوسلاي مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم 1944 دقيقة.

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