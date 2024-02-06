جوارديولا: فودين يعيش أفضل مواسمه

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لاعبه فيل فودين يعيش أفضل مواسمه مع الفريق في الوقت الحالي.

وسجل فودين ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي للفوز على مضيفه برينتفورد 3-1 في ختام منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قلت قبل بضعة أسابيع إن فيل فودين يعيش أفضل مواسمه معنا، بالنظر لعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأضاف "ظهرت أهميته بقوة هذا الموسم بالنسبة لنا، إنه يقرأ المباراة بشكل جيد حقا، يلعب ببساطة ويكون أكثر شراسة على المرمى".

وتابع "ينجح دائما في تسجيل الأهداف وتهديد الخصوم، تجده دائما في المناطق الخطيرة، يعلم كيف يركض من أجل الفريق، إنه لاعب استثنائي".

البالغ من العمر 23 عاما حصد 16 لقبا مع سيتي منذ صعوده من أكاديمية النادي.

وأكمل "لعب 250 مباراة مع مانشستر سيتي في هذا السن الصغير يبرز مدى تأثيره منذ انضمامه للفريق الأول".

وسجل فيل فودين ثلاثية سيتي في الدقائق 45+3 و53 و70، ردا على تقدم برينتفورد بهدف نيل موباي في الدقيقة 21.

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 49 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، ويملك سيتي مؤجلة ضد برينتفورد سيلعبها بعد نهاية الجولة الـ 25.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ15.

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