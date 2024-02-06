خبر في الجول – الداخلية يفاوض راية لتعويض رحيل الزنفلي

يبحث نادي الداخلية عن التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض رحيل محمود الزنفلي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الزنفلي حارس مرمى الداخلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com أن الداخلية يتفاوض مع نادي راية للتعاقد مع حارس مرماه محمد موسى والأقرب سيكون موافقة النادي بسبب امتلاكه حارسي مرمى آخرين.

وشارك مع راية ثلاثة حراس مرمى خلال دوري المحترفين وهم محمد موسى وإسلام طارق وحسام حسبو.

واحتل راية المركز العاشر في جدول ترتيب المرحلة الأولى بدوري المحترفين ليتأهل للمشاركة في المرحلة الثانية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتل الداخلية المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.