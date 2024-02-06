مدير يوفنتوس السابق: رفضت التعاقد مع رونالدو لهذا السبب

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 10:54

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

اعترف جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس السابق وإنتر ميلان الحالي رفضه التعاقد مع كريستيانو رونالدو في السيدة العجوز.

وقال ماروتا لشبكة "دازن" إيطاليا: "رفضت التعاقد مع رونالدو جزئيا، لكن كان من العدل احترام رغبة النادي".

وأضاف "لا يمكن التشكيك في قيمة رونالدو، لكن الصفقة كانت متطلبة من الناحية المالية".

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وتابع "صفقة رونالدو لم تكن العنصر الذي أدى إلى رحيلي من يوفنتس، لكن انتهت دورتي في النادي وكان يجب علينا التغيير".

واختتم حديثه "يجب أن أعترف بأنني قضيت 10 أعوام رائعة في يوفنتوس، ولكن عندما يريد المالك الاعتماد على استراتيجية مختلفة، فيجب على المدير أن يأخذ الخطوة إلى الخلف".

وأدى اختلاف وجهات النظر بين أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس وماروتا إلى إعلان رحيل الأخير ثم انتقل إلى إنتر وقاده للتتويج بالعديد من البطولات مثل الدوري والكأس والسوبر المحليين.

وكان يهدف أنييلي إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ولهذا تعاقد مع رونالدو ولكن لم يتمكن من تحقيق هدفه حتى رحل.

وتمكن من الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وانتقل النجم البرتغالي إلى السيدة العجوز قادما من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو في صيف 2018.

إنتر يوفنتوس جوزيبي ماروتا الدوري الإيطالي كريستيانو رونالدو
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