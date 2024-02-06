جنون فليكين وهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يقلق ليفربول بالفوز على برينتفورد

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية سيتي فيل فودين في الدقائق 45+3 و53 و70، ردل على تقدم برينتفورد بهدف نيل موباي في الدقيقة 21.

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 49 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، ويملك سيتي مؤجلة ضد برينتفورد سيلعبها بعد نهاية الجولة الـ 25.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

فليكين

مباراة عظيمة قدمها مارك فليكين حارس مرمى برينتفورد الذي أوقف كل محاولات سيتي قدر الإمكان، وخرج بـ 12 تصديا من المباراة.

البداية أتت مع تسديدة جوليان ألفاريز التي أحبطها فليكين في الدقيقة 10، ثم التالية من الأرجنتيني في الدقيقة 14 لاقت نفس المصير.

وفي الدقيقة 15 حاول كايل ووكر ولكن تصدى فليكين مجددا، ثم صنع هدف برينتفورد في الدقيقة 21 الذي سجله نيل موباي بعد تمويه رائع من إيفان توني خدع دفاع سيتي.

وحاول إرلينج هالاند ولكن مرة أخرى تصدى فليكين في الدقيقة 24.

التسديدة التالية كانت من نصيب يوشكو جفارديول في الدقيقة 27 ولكن لا جديد، فليكين يتصدى.

هاتريك فودين

النهاية أتت أخيرا في الدقيقة 45+3 حين سجل فيل فودين هدف التعادل لينهي الشوط الأول به.

وفي الدقيقة 54 أضاف فودين الثاني بعد تمريرة رائعة من كيفن دي بروين.

ثم أكمل فودين الهاتريك في الدقيقة 70 بعد تمريرة من هالاند.

وحل جيريمي دوكو بدلا من برناردو سيلفا في الدقيقة 71.

ثم أتى ماتيو كوفاسيتش بدلا من هالاند في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز هام لمانشستر سيتي يجعل مصير الصدارة في يده.