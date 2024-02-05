لبيب: سأعيد حقوق من ظلم في الزمالك.. وهذه رسالة ممدوح عباس لكم

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 20:37

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

شدد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على أن مجلس الإدارة عمل في الفترة المقبلة على حل كافة المشاكل في كل قطاعات النادي.

وتحدث لبيب خلال مؤتمر الزمالك لتقديم صفقات فريق كرة القدم الجديدة وكذلك المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال لبيب: "الأهم أننا تمكننا من إخضاع كافة قطاعات النادي للعمل المؤسسي بالكامل كما سبق ووعدنا. الآن الزمالك لا يديره أفراد أو عائلة بل كمؤسسة يخضع الجميع لقواعدها".

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وأضاف "سأعيد حقوق الناس الذين ظلموا وأولهم ممدوح عباس (رئيس النادي السابق) فهو واحد من أفضل الشخصيات التي تواجدت في النادي بآخر 50 عاما وتم تشويه اسمه وصورته وهو قدم للنادي أكثر منا ويمكنني مواجهة أي شخص بذلك".

ونقل لبيب كلمة وجهها ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق للجمهور على لسانه قائلا: هذه الكلمة على لسان ممدوح عباس لأنه مريض (أتابع الجهود التي تبذلونها ليتعافى الزمالك علما بأن هناك طريق طويل مليء بالتحديات والأصل في اجتيازها هو التكاتف لعبورها. كما نتابع الصفقات التي أنهيتموها لتدعيم الفريق وكلي ثقة أنكم اخترتم اللاعب الصحيح في المكان الصحيح)".

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