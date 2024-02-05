كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن إقالة باتشيكو

أعلن نادي بيراميدز إقالة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وقررت إدارة بيراميدز توجيه الشكر للبرتغالي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان FilGoal.com قد علم أن بيراميدز توصل لاتفاق مع باتشيكو من أجل رحيله على أن يتولى محمود فتح الله المدرب العام القيادة الفنية مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد. (مزيد من التفاصيل)

وودع بيراميدز كأس الرابطة على يد المصري بالخسارة 3-1 في ربع النهائي.

كما احتل بيراميدز المركز الثالث في كأس السوبر المصري المكون من 4 فرق للمرة الأولى في الإمارات، بسبب الخسارة أمام مودرن فيوتشر في نصف النهائي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن زد المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر.

وتولى باتشيكو قيادة بيراميدز في يناير 2023، لتنتهي الرحلة بعد قرابة 13 شهرا.

ويتواجد بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري أبطال إفريقيا عقب مرور أربع جولات بالتساوي مع نواذيبو الموريتاني.

ويتقاسم فريقا مازيمبي وصنداونز الصدارة برصيد 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.