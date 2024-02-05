كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن إقالة باتشيكو

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - المدير الفني فريق بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز إقالة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وقررت إدارة بيراميدز توجيه الشكر للبرتغالي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان FilGoal.com قد علم أن بيراميدز توصل لاتفاق مع باتشيكو من أجل رحيله على أن يتولى محمود فتح الله المدرب العام القيادة الفنية مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد. (مزيد من التفاصيل)

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بيراميدز يتوصل لاتفاق مع باتشيكو على الرحيل.. وخليفته المؤقت نائب رئيس المصري: عرض بيراميدز لـ علي ماهر؟ سنتركه فقط لمنتخب مصر أحمد سليمان: طلبنا ضم 5 لاعبين من بيراميدز.. ولهذا السبب عاد سيف جعفر الرمادي يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز التعاقد مع محمد إبراهيم

وودع بيراميدز كأس الرابطة على يد المصري بالخسارة 3-1 في ربع النهائي.

كما احتل بيراميدز المركز الثالث في كأس السوبر المصري المكون من 4 فرق للمرة الأولى في الإمارات، بسبب الخسارة أمام مودرن فيوتشر في نصف النهائي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن زد المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر.

وتولى باتشيكو قيادة بيراميدز في يناير 2023، لتنتهي الرحلة بعد قرابة 13 شهرا.

ويتواجد بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري أبطال إفريقيا عقب مرور أربع جولات بالتساوي مع نواذيبو الموريتاني.

ويتقاسم فريقا مازيمبي وصنداونز الصدارة برصيد 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

بيراميدز باتشيكو المدير الفني
نرشح لكم
خبر في الجول – الاتحاد السكندري يرفض التفريط في الحبيب حسن بثنائية موديست ومشاركة رضا سليم وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن ضم الملواني "أتمنى قبول آسفي وإعتذاري" رسالة سيف جعفر إلى جماهير الزمالك الزمالك يعلن تعاقده مع ترافيس موتيابا خبر في الجول – الإسماعيلي في مفاوضات لضم جناح طنطا مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير منصب مدير منتخب مصر وكيله: عبد الرحمن مجدي غاب عن التدريبات لهذا السبب.. والزمالك تفاوض لضمه
أخر الأخبار
خبر في الجول – الاتحاد السكندري يرفض التفريط في الحبيب حسن 5 دقيقة | الكرة المصرية
بثنائية موديست ومشاركة رضا سليم وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا 25 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن ضم الملواني 26 دقيقة | الدوري المصري
"أتمنى قبول آسفي وإعتذاري" رسالة سيف جعفر إلى جماهير الزمالك 39 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: جورجينيو كان يعاني من آلام.. ويجب على الأطفال التصرف مثله 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: ريال مدريد يثق في التعاقد مع مبابي.. وباريس وضع خطته حال مغادرته ساعة | الكرة الأوروبية
كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن إقالة باتشيكو ساعة | الكرة المصرية
كادينا سير تكشف موقف فينيسيوس من المشاركة ضد جيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد