خبر في الجول - بيراميدز يتوصل لاتفاق مع باتشيكو على الرحيل.. وخليفته المؤقت

السبت، 03 فبراير 2024 - 19:11

كتب : حامد وجدي

جايمي باتشيكو

حسم نادي بيراميدز موقف مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز توصل لاتفاق مع باتشيكو لتسوية مسألة رحيله عن قيادة الفريق.

كما علم FilGoal.com أن محمود فتح الله المدرب العام سيتولى القيادة الفنية خلفا لباتشيكو.

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ويأتي ذلك بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وسيتم الإعلان عن ذلك خلال ساعات.

وودع بيراميدز كأس الرابطة على يد المصري بالخسارة 3-1 في ربع النهائي.

كما احتل بيراميدز المركز الثالث في كأس السوبر المصري المكون من 4 فرق للمرة الأولى في الإمارات، بسبب الخسارة أمام مودرن فيوتشر في نصف النهائي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن زد المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر..

وتولى باتشيكو قيادة بيراميدز في يناير 2023، لتنتهي الرحلة بعد قرابة 13 شهرا.

الدوري المصري محمود فتح الله جايمي باتشيكو بيراميدز
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