تين هاج: هذه أسباب تباين أداء مانشستر يونايتد

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أوضح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أسباب تباين أداء فريقه بين الصعود والهبوط هذا الموسم.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه وست هام بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب على الناس أن يدركوا الموقف الذي نحن فيه، نحن نبني فريقا".

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وأضاف "لقد وقعنا مع لاعبين شباب ونمنح الشباب فرصا مثل راسموس هويلاند وأليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو".

وسجل أليخاندرو جارناتشو (2) وراسموس هويلوند ضد وست هام.

وتابع "إنهم يستمتعون بلعب كرة القدم، ويريدون الفوز، وهذا هو ما يهمهم، ولكن هناك الكثير من الديناميكية والسلاسة في أسلوب لعبنا. علينا أن نواصل هذه العملية للتطور".

وأردف "هذه العملية تمر بفترات صعود وهبوط. يجب أن ندرك ذلك واللاعبون ذوو الخبرة مثل رافاييل فاران، وهاري ماجواير ولوك شاو سيساعدونهم في الحصول على الفرص".

واستطرد "في كل مباراة، يبدو أنهم يتطورون، ويتحسنون ويتأقلمون مع مستوى أعلى. هذا ما نحتاجه في مانشستر يونايتد".

وأكمل "على سبيل المثال، أنا سعيد جدًا بأداء جارناتشو، نحن نعلم أنه جيد في الهجوم والمراوغة والإبداع".

وواصل "أنا معجب بما يقدمه خلال المباراة الثالثة في 7 أيام، فهذا هو الأداء المناسب لأن تكون لاعبا في يونايتد".

وتألق جارناتشو في المباراة بتسجيله هدفين مساهما بشكل مباشر في فوز الشياطين الحمر على الفريق اللندني.

وللمباراة الثانية على التوالي في الدوري يحقق مانشستر يونايتد الفوز في الدوري الإنجليزي بعد الانتصار على ولفرهامبتون في الجولة الماضية.

وفي جميع البطولات حقق يونايتد الانتصار الثالث على التوالي، بعد الفوز على نيوبورت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الجانب الأخر أصبح ديفيد مويس المدير الفني لوست هام الدرب الأكثر هزيمة في بريميرليج بـ239 مباراة.

وارتفع رصيد يونايتد ليصل للنقطة 38 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز السابع.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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