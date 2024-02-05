خبر في الجول – الإسماعيلي في مفاوضات لضم جناح طنطا

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 16:39

كتب : عمرو نبيل

إيزي إيميكا أمام عبد الرحمن الدح في مباراة المصري وطنطا

يجري نادي الإسماعيلي محاولات متأخرة لضم عبد الرحمن الدح لاعب طنطا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي توصل لاتفاق مع الدح على البنود الشخصية بالفعل، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للدراويش بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

من جهة أخرى، فإن الإسماعيلي في مفاوضات مع طنطا حاليا من أجل بند نسبة إعادة البيع ليسمح طنطا بانتقاله إلى الدراويش في الانتقالات الجارية.

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وينتهي تعاقد عبد الرحمن الدح مع طنطا بنهاية الموسم الجاري.

الدح يلعب في صفوف طنطا منذ عام 2018، حين تم تصعيده من الشباب إلى الفريق الأول.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفا واحدا مع طنطا في دوري المحترفين هذا الموسم حتى الآن.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع خمسة لاعبين بشكل رسمي حتى الآن، هم حاتم محمد سكر، وأحمد الشيخ، وهشام محمد، وإريك تراوري، وعبد الكريم شحاتة مدافع مصر للمقاصة، بجانب الحصول على توقيت علي ملواني لاعب بورفؤاد بانتظار الإعلان الرسمي.

من جهة أخرى، خرج محمد عاطف من طنطا هذا الشتاء أيضا صوب نادي الزمالك.

الإسماعيلي الدوري المصري طنطا عبد الرحمن الدح
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