تقرير جنوب إفريقي: الأهلي يستهدف موكوينا.. وصنداونز يرحب

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 16:07

كتب : FilGoal

المغرب - جنوب إفريقيا

يستهدف النادي الأهلي ضم تيبوهو موكوينا لاعب وسط ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وحسب صحيفة "ذا سيتيزين" الجنوب إفريقية، فإن النادي الأهلي يريد التعاقد مع تيبوهو موكوينا لاعب وسط صنداونز بعدما أعجبت الإدارة بمستواه في أمم إفريقيا.

وقال مصدر من صنداونز لصحيفة "ذا سيتيزين": "الأهلي تواصل بالفعل مع أحد أفراد إدارة صنداونز تمهيدا لتقديم عرض رسمي في الصيف من أجل موكوينا".

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المصدر واصل "موكوينا لاعب رائع ويستحق اللعب في أوروبا. ليس في فريق صغير بل في أحد أندية أوروبا الكبرى أيضا بإنجلترا أو إسبانيا مثلا، هكذا نقيمه".

واستدرك "ولكن علينا أن نستمع إلى عرض الأهلي لأنهم جادون من أجله بالفعل. أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة له، لأنه قدم لصنداونز كل شيء ممكن بالفعل كلاعب".

موكوينا يلعب في صفوف صنداونز منذ يناير 2022 قادما من سوبر سبورت يونايتد.

صاحب الـ27 عاما يشارك رفقة منتخب جنوب إفريقيا كذلك في بطولة أمم إفريقيا حاليا، إذ سجل هدفا في شباك المغرب من كرة ثابتة، وصنع آخر ضد ناميبيا.

ويملك موكوينا 29 مباراة دولية رفقة جنوب إفريقيا إجمالا. سجل فيهم 5 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

الأهلي تيبوهو موكوينا ماميلودي صنداونز
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