فان دايك: أتحمل مسؤولية الخطأ الفادح أمام أرسنال

وجه فيرجيل فان ديك قائد ليفربول أصابع الاتهام إلى نفسه بعد خسارة فريقه أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.

وأشعل خطأ فادح من أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك صراع اللقب في الدوري الإنجليزي بفوز أرسنال 3-1 على ليفربول في قمة الجولة 23 على ملعب الإمارات.

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وقال فان دايك في تصريحات للصحفيين: "كان يجب أن أقوم بعمل أفضل في كرة الهدف الثاني لأرسنال، كان يجب علي اتخاذ قرار أفضل".

وأضاف "الخطأ مؤلم بالنسبة لي ولبقية الفريق. لقد كانت نقطة تحول كبيرة لأننا كنا في حالة جيدة جدًا خاصة بعد الاستراحة".

وتابع "نعم أرسنال فريق جيد للغاية، لكننا سيطرنا على الشوط الثاني، ثم جاءت نقطة التحول. أتحمل المسؤولية، كان يجب علي أن أقوم بتشتيت الكرة، لكن لسوء الحظ تحدث هذه الأشياء أحيانًا في كرة القدم".

وأتم الدولي الهولندي "ليس من الجيد التورط في الأخطاء، سأحاول عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء مجددا".

سجل أهداف أرسنال بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي ولياندرو تروسار، فيما سجل جابريل ماجاليس هدف ليفربول بالخطأ في مرماه.

الفوز أشعل صراع اللقب بعدما تقلص الفارق بين ليفربول وأرسنال إلى نقطتين مع وجود مباراتين أقل لمانشستر سيتي.

وظل الريدز في الصدارة برصيد 51 نقطة وخلفه أرسنال برصيد 49 نقطة.

ويمتلك مانشستر سيتي فرصة الانقضاض على الصدارة في حال حقق الفوز على برينتفورد خلال الشهر الجاري مرتين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

ولأول مرة يحقق أرسنال الفوز مرتين متتاليتين على ليفربول مع يورجن كلوب في ملعب الإمارات بعد الفوز الموسم الماضي 3-2 ثم 3-1.

ولأول مرة يفوز أرسنال في أول 3 مباريات بالسنة الميلادية الجديدة منذ عام 2014.

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