جوارديولا: من يريد هالاند عليه الاتصال بنا.. نريد استمراره لأطول وقت ممكن

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الشائعات التي تربط هدافه إرلينج هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "شائعات رحيل هالاند إلى ريال مدريد؟ الأمر بسيط، إذا أراد شخص ما أحد لاعبينا، عليه الاتصال بمديرنا الرياضي، فليقل إنه يريد هذا اللاعب، ويقدم عرضه ويقنع اللاعب. الأمر سهل".

وأضاف "هذا ما نفعله عندما نريد لاعبا ما. الأمر ليس أكثر تعقيدًا من ذلك، إذا كان عليك التعليق على كل الأخبار والشائعات، لن ينتهي المؤتمر الصحفي أبدا".

وتابع المدرب الإسباني "لم أحضر المؤتمر الصحفي للتعليق على إمكانية مغادرة كل لاعب، لم يصلنا أي عروض حسب معلوماتي".

وأكمل "مستقبل إيرلينج هالاند؟ بصراحة، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل. نحن سعداء بوجوده، ونأمل أن يكون سعيدًا أيضًا بوجوده معنا".

وتابع "هذا ما نعرفه، والباقي، لا أعرفه. لا يمكننا التحكم بما يقوله الناس، لذا فهذا طبيعي".

ورد على سؤاله حول وجود رغبة في تمديد عقد هالاند قائلا "بصراحة نريد الحفاظ عليه لفترة طويلة في هذا النادي. نحن نحبه ونريده".

وأتم "هل بدأت المفاوضات بشأن التمديد بعد اهتمام ريال مدريد؟ لا أعرف، لا علم لي بذلك".

وينتهي عقد هالاند مع السماوي في صيف 2027.

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