تين هاج: إصابة ليساندرو خطيرة.. ولا يسعنا إلا أن نصلي من أجله

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز

لا يشعر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالتفاؤل بشأن إصابة مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

وتعرض ليساندرو للإصابة في الركبة خلال مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-0.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أستطيع أن أقول التفاصيل لكن الأمر يبدو سيئا".

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وأضاف "سنقوم بفحوصات أخرى في الأيام المقبلة. سنرى ما يحدث. في هذه اللحظة، نشعر بحزن شديد".

وأكمل المدرب الهولندي "نأمل ألا يكون الأمر سيئًا للغاية. لا يسعنا إلا أن نصلي من أجله".

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وتابع "الإصابة أمر سييء للغاية بالنسبة له وسيئ للغاية بالنسبة للفريق. لقد عاد للتو وهو جزء مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل "في الموسم الماضي، عندما غاب شعرت بأن المستوى قد انخفض، علينا أن نتجنب ذلك لأن لدينا فريقًا جيدًا وقلب دفاع يمكنه ملء الفراغ. لكنه بالتأكيد يجلب الروح للفريق، بصرف النظر عن قدراته الكروية".

وأتم "لقد عمل بجد للعودة. يبدو أنه سيتعين عليه أن يغيب عن بعض المباريات بسبب الإصابة مرة أخرى ولكن دعونا نبقى إيجابيين في هذه اللحظة. نأمل ألا يكون الوضع سيئًا ولكن علينا الانتظار".

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه وست هام بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أليخاندرو جارناتشو (2) وراسموس هويلوند.

وتألق جارناتشو في المباراة بتسجيله هدفين مساهما بشكل مباشر في فوز الشياطين الحمر على الفريق اللندني.

وللمباراة الثانية على التوالي في الدوري يحقق مانشستر يونايتد الفوز في الدوري الإنجليزي بعد الانتصار على ولفرهامبتون في الجولة الماضية.

وفي جميع البطولات حقق يونايتد الانتصار الثالث على التوالي، بعد الفوز على نيوبورت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الجانب الأخر أصبح ديفيد مويس المدير الفني لوست هام الدرب الأكثر هزيمة في بريميرليج بـ239 مباراة.

وارتفع رصيد يونايتد ليصل للنقطة 38 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز السابع.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج ليساندرو مارتينيز
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