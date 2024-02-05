استدعاء السداسي السعودي المستبعد من كأس آسيا للتحقيق

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 12:29

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

يخضع السداسي الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي قبل خوض بطولة كأس آسيا 2023 للتحقيق بعدما قدم روبرتو مانشيني مدرب الفريق تقريره عقب توديع البطولة.

قبل انطلاق البطولة، كشف مانشيني سبب استبعاد الثلاثي نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة المشاركة في كأس آسيا 2023 في مؤتمر صحفي ناري، (التفاصيل).

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الثلاثي، علي هزازي وخالد الغنام ومحمد مران، تلقوا خطابا من لجنة الاحتراف، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم للاجتماع بهم في السابعة مساء الثلاثاء، والاستماع إلى أقوالهم بشأن التقرير المقدم ضدهم من إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم.

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وأوضح التقرير أن الثلاثي الآخر، سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، سيجتمعون الاثنين مع الجهة ذاتها للسبب نفسه.

ويتمسك هزازي والغنام ومران بموقفهم بأنه تم تخييرهم بين البقاء في معسكر الأخضر والرحيل، قبل انطلاق منافسات كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تتخذ لجنة الاحتراف قراراتها بشأن السداسي السالف ذكره، الأسبوع المقبل بشأن هذه القضية.

وكان مانشيني قد أشار إلى أن السداسي المنضم لتشكيلة الأخضر قبل كأس آسيا لم يرغب في تمثيل الأخضر، قائلاً قبل انطلاق البطولة: "كل هؤلاء اللاعبين لم يرغبوا في اللعب والانضمام للمعسكر الإعدادي، جميعهم كانوا معنا في فترات سابقة".

وأضاف "الفرج في أول معسكر قال إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، لذلك لا يوجد أي لاعب يقرر لي متى يلعب أو لم لا يشارك، أنا من يقرر ذلك".

وأكمل "والغنام أخبرني بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب وقال لي إنه في حال انضمامه يجب أن يلعب أساسيا وأيضا أنا من يقرر ذلك وليس أي لاعب".

وتابع "العقيدي قال لي بأنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبرني بعدم رغبته في الحضور وتحدث مع مدرب حراس المرمى قائلا إذا لن ألعب بشكل أساسي فلا أريد أن أبقى".

وواصل "لا أعلم لماذا فعل ذلك العقيدي في حين أن لا يوجد أحد يعرف التشكيل الأساسي لمباراة عمان، أريد فقط لاعبين يقاتلون للمنتخب ولا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه أسباب استبعادهم وأتمنى ألا يسألني أحد عنهم مرة أخرى، المنتخب أكبر من أي لاعب ومن لا يريد الاستمرار أو التواجد سيغادر على الفور".

من جانبهم، رفض اللاعبون اتهامات المدرب الإيطالي، كما رحبوا بإجراء تحقيق، لكشف الحقيقة أمام الجماهير.

السعودية روبرتو مانشيني سلمان الفرج سلطان الغنام نواف العقيدي
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