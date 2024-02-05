جوارديولا: لا نبكي في غياب هالاند ودي بروين

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

جوارديولا

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالدور الذي لعبه فيل فودين في غياب كيفن دي بروين.

وحقق سيتي الكثير من الانتصارات في غياب أبرز نجومه إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين قبل عودتهما مؤخرا.

وقال جوارديولا للصحفيين: "لعبنا بدون إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين ولم نبكي، جوليان ألفاريز خطى خطوة إلى الأمام، قام فيل فودين بخطوة مذهلة إلى الأمام، حيث لعب في خط الوسط، وهو أمر لا يصدق".

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وأضاف "نأمل البقاء في المنافسة على كل المسابقات حتى مارس وأبريل، هذا هو حلمنا".

وأشاد بيب بفودين قائلا "فيل يفهم في كرة القدم أكثر قليلاً من الآخرين، لا أعرف كم المباريات التي لعبها، وعدد الألقاب التي فاز بها وهو في مثل هذا العمر الصغير".

وواصل "يمكنه اللعب في خمسة مراكز، أنه قادر على خلق شيء ما في المباريات المغلقة عندما تكون المساحات صغيرة جدًا".

وأكمل المدرب الإسباني "لقد لعب مباراتين في كأس العالم للأندية ومنذ ذلك الحين، كان تأثيره مذهلا".

وأتم "لقد لعب فيل دائمًا بشكل جيد منذ أن كان عمره 16 عامًا عندما أدركنا أنه يتمتع بموهبة خاصة ولكنه الآن يسجل الكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة".

بيب جوارديولا
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