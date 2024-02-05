عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري كواليس رحيل روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر، وأوضح أن اختيار محمد يوسف ليس جديدا.

أعلن اتحاد الكرة إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وجهازه الفني بالكامل من منصبه، وتعيين محمد يوسف مدربا عاما بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد: "كان لدينا أمل كبير في استكمال فيتوريا لمشواره مع منتخب مصر وقبل أمم إفريقيا لم يخسر سوى مباراة واحدة، وفي البطولة الأداء كان مغايرا وللأسف الشديد النتائج لم تكن مرضية وتوصلنا الاتفاق على إقالة البرتغالي وجهازه المعاون".

وأضاف "البعض قال إن فيتوريا لم يدرب منتخبا من قبل، الأمر ذاته كان مع هيكتور كوبر سابقا ونجح مع المنتخب في التأهل لنهائي أمم إفريقيا والمشاركة في كأس العالم، والتوفيق لم يحالف فيتوريا في تجربته مع المنتخب".

وواصل "هدفنا كان الوصول لكأس العالم 2026 وكان لدينا ثقة في الوصول بعيدا بأمم إفريقيا، واعترف بوجود خطأ في عدم وجود شرط جزائري بشأن نتائج أمم إفريقيا، وعقدنا جلسة مع محامي المدرب وحازم إمام أبلغ فيتوريا الأمر بشكل وديا قبل الإعلان الرسمي".

وتابع "فيتوريا قال في تقريره إن المنتخب المصري كان الأكثر وصولا للمرمى والأكثر استحواذا رغم النتائج السلبية في أمم إفريقيا، ونحاول الوصول إلى حل مرضي بخصوص الشرط الجزائي، وسنحاول تقليل الشرط الجزائي شهر أو 2 خلال التواصل مع محامي فيتوريا".

وعن معايير اختيار محمد يوسف في منصب المدرب العام لمنتخب مصر بشكل مؤقت: "كان مقررا أن يكون موجودا في الجهاز الفني لروي فيتوريا، لكن البرتغالي طلب ضم مساعد أصغر في السن من أجل أن يتعلم، ورأى أن يوسف أكبر من منصب المدرب المساعد".

وأكمل "يوسف سبق له حصد الألقاب كمدرب ولاعب وتوج مع منتخب مصر وسيكون إضافة في منصبه، ونريد إضافة عنصر شاب آخر رفقته مع المدير الفني الجديد، ومن أجل تجهيز الجيل الجديد من المدربين".

وواصل اختيار يوسف ليس وليد اجتماع الاتحاد أمس، ورأينا أنه الأنسب لحين تعيين مدير فني لأننا سنخوض بطولة ودية في شهر مارس المقبل، وسنتعاقد مع المدرب الجديد قبل البطولة".

وعن تعيين مدير فني وطني لمنتخب مصر أجاب قائلا: "من قبل جربنا إيهاب جلال وحسام البدري، ولدينا أسماء محترمة جدا لا غبار عليها ولدينا أسماء كبيرة أيضا، لكن التجربتين جعلتك تتحسس الخطى قبل الاعتماد على مدرب مصري للمنتخب".

وأوضح "سيتم دراسة كافة السير الذاتية بعد نهاية أمم إفريقيا وسنتجه للمدربين الذين لديهم باع سواء بتحقيق لقب أمم إفريقيا أو المشاركة في كأس العالم وسنعمل على تعيين مدير فني كبير لأن منتخبنا يضم لاعبا كبيرا مثل محمد صلاح، وسيتواجد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد الجديد أيضا ضمن الأسماء التي ستناقش السير الذاتية".

وشدد "صلاح قال بدعابة في المؤتمر الصحفي إن فيتوريا مستمر وقيل إنه يتدخل في صلاحيات الاتحاد وهو ما لا يحدث وهو من أكثر الناس حرصا على المنتخب. ولم يرفض إطلاقا فكرة قدوم حسام حسن كمدير فني".

واستدرك "هيرفي رينار رحّب بتدريب منتخب مصر، ونحن نضعه في اعتبارنا وهو من نفس الأسماء المعروضة بقوة وكذلك سيباستيان ديسابر وإن شاء الله نصل للقرار الذي يلبي طموحات منتخب مصر".

وعن منصب مدير المنتخب قال: "لم نحدد هل سيتم تعيين مدير منتخب أو مدير إداري لكن لم نتحدث في ذلك، وسنترك الأمر للجهاز الفني عند تعيينه، وسيكون اسم كبير لكن لم نعرض أي اسم حتى الآن".

وردا على من سيختار اتحاد الكرة من المدربين لإجراء المعايشة قال: "علي ماهر ومحمد شوقي ووائل رياض ربما يتواجدون، رياض عمل مع شوقي غريب وميكالي، وشوقي عمل مع كيروش وعلي ماهر نراهن عليه في المستقبل وحصل على النسخة الاحترافية من كاف".

وأردف "سيكون هناك لجنة والمدير الفني للاتحاد سيشارك مع المجلس في الاحتيارات".

وعن اخيتار علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة قال: "القرار كان بالإجماع باختيار علاء نبيل، عمل من قبل مع محمود الجوهري ومثل منتخب مصر، وتولى قطاع الناشئين في المقاولون العرب وأحدث طفرة كبيرة في ناشئين زد وسيكون إضافة في الفترة المقبلة".

وردا على سؤال زد يدير اتحاد الكرة قال: "لا بكل تأكيد.. أي عنصر من أي نادٍ يضيف للكرة المصرية سنعتمد عليه".

وأتم "لم يحدث أي اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإدارة".

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.