إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد

أعلن اتحاد الكرة إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وجهازه الفني بالكامل من منصبه، وتعيين محمد يوسف مدربا عاما بشكل مؤقت.

وسبق أن كشف FilGoal.com إقالة روي فيتوريا، وترشيح محمد يوسف لمنصب المدرب العام لمنتخب مصر في الجهاز الفني المقبل. وترشيح علاء نببل لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري. (طالع التفاصيل)

وجاءت قرارات اتحاد الكرة

- إقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية.

- الموافقة علي تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

- توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

🚨 | توجيه الشكر لروي فيتوريا وجهازه المعاون قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون… pic.twitter.com/agC9iVa4t6 — EFA.eg (@EFA) February 4, 2024

توصل اتحاد الكرة المصري لاتفاق على رحيل روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وجهازه الفني بالكامل، حسبما علم FilGoal.com.

وجاء ذلك عقب توديع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16 بالخسارة في ركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه تم الاتفاق مع البرتغالي على تقسيط قيمة الشرط الجزائي على دفعات والذي يقدر براتب 3 أشهر بقيمة إجمالية 600 ألف دولار.

وبذلك يرحل المدير الفني البرتغالي من تدريب منتخب مصر رفقة جهازه المعاون بالكامل والذي ضم كل من: أرنالدو تيكشيرا وأيمن عبد العزيز وسيرخيو بوتيليو ولويس ستيفس ووالتر دياز.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة بالبطولة مكتفيا بـ 4 تعادلات متتالية.

وعلم FilGoal.com أيضا إنه تم ترشيح محمد يوسف لمنصب المدرب العام لمنتخب مصر في الجهاز الفني المقبل. وترشيح علاء نبيبل لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.

وتتواصل لعنة المدير الفني لـ منتخب مصر فمنذ رحيل حسن شحاتة والذي استمر 6 سنوات متتالية كانت أقصى مدة لمدير فني على رأس منتخب مصر فنيا 3 سنوات وكانت من نصيب هيكتور كوبر.

ومنذ رحيل الأرجنتيني لم تُدم مسيرة أي مدرب لأكثر من عامين، بدءا من المكسيكي خافيير أجحيري ثم حسام البدري وكارلوس كيروش وإيهاب جلال وأخيرا روي فيتوريا.