حسين لبيب: أحضرنا مدربا سيكون من علامات النادي.. وهدفنا إسعاد جماهير الزمالك

أعرب حسين لبيب رئيس الزمالك عن تقديره لما قدمه أعضاء مجلس الإدارة خلال الأيام الماضية منذ تولي المسؤولية.

وقال لبيب عبر قناة الزمالك: "اجتهدنا وجميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك وعددهم 12 اشتركوا في ملف الصفقات، وأنا أدعوهم بلقب الكوماندوز، وحققنا أكثر مما نريد".

وأكمل "نجحنا في حل أزمة القيد وأحضرنا مدربا سيكون علامة من علامات نادي الزمالك وحصلنا على توقيع مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأتم "هدفنا إسعاد جماهير الزمالك وهو ما نعمل عليه، ونفكر بطريقة محددة ولابد أن تثقوا بنا لأننا نعمل من أجل النادي".

وقيد الزمالك في قائمته الإفريقية 7 صفقات جديدة أبرمها هذا الشهر، هم ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ومحمد شحاتة لاعب الوسط القادم من طلائع الجيش، وزياد كمال القادم من إنبي، وترافيس موتيابا لاعب الوسط الأوغندي الدولي، ومحمد عاطف الجناح القادم من طنطا، ومهاب ياسر الجناح القادم من الداخلية، وأحمد حمدي لاعب الوسط القادم في صفقة انتقال حر.

فيما حسم الأبيض صفقة انتقال زياد كمال من إنبي على سبيل الإعارة لعامين ونصف، حسبما أعلنه أيمن الشريعي رئيس إنبي وأحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك.

وتعاقد النادي مع البرتغالي جوزيه جوميز لتدريب الفريق بعقد لمدة موسم ونصف.