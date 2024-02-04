كلوب: أرسنال يستحق الفوز.. والكثير من الأشياء كانت ضدنا اليوم

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بأن فريقه يستحق الخسارة ضد أرسنال في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول من أرسنال بنتيجة 3-1 في مباراة أشعلت صراع الدوري الإنجليزي على اللقب.

وقال كلوب عبر سكاي سبورتس: "أعترف أن أرسنال يستحق الفوز، أحداث اللقاء كانت غريبة قليلا، هدفنا يشبه الذي سجلناه في الكأس، في مباراة الكأس كانت لدينا فرص أكبر".

وأكمل "سجلنا هدفا في الشوط الأول دون أي تسديدة، الهدف كان غريبا، علينا أن نتأقلم مع الكثير من اللقطات اليوم".

وواصل "وجدنا طريقنا إلى المباراة، وأرسلنا عرضيات وحصلنا على مواقف وكنا قريبين من التسجيل لكننا لم نحافظ على ذلك ومن ثم جاء أرسنال بكل قوة".

وأردف "البطاقة الحمراء لم تساعدنا وكان علينا التغيير لكن شعرنا بالتعب".

وعن الإصابات أجاب قائلا: "نفتقدهم جميعا دائما، الأمر غير مختلف اليوم، إذا انتهت المباراة بالتعادل 1-1 فيما كنا سنفكر؟".

وتابع "منحنا أرسنال الزخم، استحوذنا لكننا لم نسجل فرصنا".

وعن طرد كونايته أجاب: "الكثير من الأشياء كانت ضدنا اليوم، نفس الحكم منحني بطاقة حمراء ضد مانشستر سيتي بسبب مشادة جمعت برناردو سيلفا ومحمد صلاح، اليوم نفس الأمر لكن جوتا لم يحصل على بطاقة حمراء".

وأتم "الأمر لا يصدق، جابريل فعل نفس الأمر مع نونيز ولم يحصل على بطاقة صفراء".

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سجل أهداف أرسنال بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي ولياندرو تروسار، فيما سجل جابريل ماجاليس هدف ليفربول بالخطأ في مرماه.

الفوز أشعل صراع اللقب بعدما تقلص الفارق بين ليفربول وأرسنال إلى نقطتين مع وجود مباراتين أقل لمانشستر سيتي.

وظل الريدز في الصدارة برصيد 51 نقطة وخلفه أرسنال برصيد 49 نقطة.

ويمتلك مانشستر سيتي فرصة الانقضاض على الصدارة في حال حقق الفوز على برينتفورد خلال الشهر الجاري مرتين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

ولأول مرة يحقق أرسنال الفوز مرتين متتاليتين على ليفربول مع يورجن كلوب في ملعب الإمارات بعد الفوز الموسم الماضي 3-2 ثم 3-1.

ولأول مرة يفوز أرسنال في أول 3 مباريات بالسنة الميلادية الجديدة منذ عام 2014.