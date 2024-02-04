انتهت الدربي - ريال مدريد (1)-(1) أتليتكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق93. جووووووول قاااتل لأتليتكو مدريد عن طريق ماركوس لورينتي

ق70. براهيم دياز يهدر بعد مجهود فردي رائع

ق66. أوبلاك يمنع الهدف الثاني بتسديدة قوية من رودريجو.

ق49. إلغاء الهدف بسبب وجود ساؤول المتداخل مع الحارس في وضعية تسلل.

ق48. جوووووول التعادل لأتليتكو مدريد عن طريق سافيتش برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. رأسية من ساؤول بجوار المرمى.

ق23. لونين يتألق ويتصدى لرأسية من أكسيل فيتسل.

ق20. جووووول أول لريال مدريد عن طريق براهيم دياز.

ق5. محاولتين من ريال مدريد لتسجيل الأول عن طريق براهيم دياز وإدواردو كامافينجا.

بداية المباراة

تبديل في تشكيل ريال مدريد بدخول براهيم دياز بدلا من فينيسيوس جونيور الذي أصيب أثناء الإحماء.

بداية المباراة بعد قليل