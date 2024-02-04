خطأ يشعل صراع الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتفوق على ليفربول بثلاثية

أشعل خطأ فادح من أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك صراع اللقب في الدوري الإنجليزي بفوز أرسنال 3-1 على ليفربول في قمة الجولة 23 على ملعب الإمارات.

سجل أهداف أرسنال بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي ولياندرو تروسار، فيما سجل جابريل ماجاليس هدف ليفربول بالخطأ في مرماه.

الفوز أشعل صراع اللقب بعدما تقلص الفارق بين ليفربول وأرسنال إلى نقطتين مع وجود مباراتين أقل لمانشستر سيتي.

وظل الريدز في الصدارة برصيد 51 نقطة وخلفه أرسنال برصيد 49 نقطة.

ويمتلك مانشستر سيتي فرصة الانقضاض على الصدارة في حال حقق الفوز على برينتفورد خلال الشهر الجاري مرتين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

ولأول مرة يحقق أرسنال الفوز مرتين متتاليتين على ليفربول مع يورجن كلوب في ملعب الإمارات بعد الفوز الموسم الماضي 3-2 ثم 3-1.

ولأول مرة يفوز أرسنال في أول 3 مباريات بالسنة الميلادية الجديدة منذ عام 2014.

















































التشكيل

تواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال، وبدأ كاي هافيرتز أساسيا في هجوم الجنزر ومن خلفه بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي.

في المقابل بدأ ترينت ألكسندر أرنولد أساسيا بعد تعافيه من الإصابة وتواجد تياجو ألكانتارا وداروين نونيز على مقاعد البدلاء.

وتواصل غياب محمد صلاح بسبب الإصابة عن الريدز، بالإضافة لدومينيك سوبوسلاي الذي خرج من قائمة المباراة بسبب الإصابة.

وصف المباراة

ضغط أرسنال في بداية اللقاء بحثا عن هدف مبكر أمام أنصاره، وأهدر بوكايو ساكا برأسية بعد عرضية مارتينيلي في الدقيقة 10.

وعقب 5 دقائق جاء الهدف الأول، تمريرة طولية إلى هافيرتز الذي انفرد وسدد وتألق أليسون في التصدي لها لكن ساكا تابعها في الشباك.

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وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء لصالح جو جوميز في الدقيقة 24.

وتصدى رايا لفرصة جاكبو في الدقيقة 27 في أولى فرص الريدز.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مرت سريعة، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع حوّل جابريل بالخطأ في مرماه عرضية لويس دياز ومعها انتهى الشوط الأول بالتعادل.

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دفع أرتيتا في الشوط الثاني بياكوب كيفيور بدلا من زينتشينكو وحاول لاعبو الفريقين تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة مرت تصويبة أوديجارد بعدما ارتطمت بالدفاع لركنية بعدما مرت بجوار القائم في الدقيقة 53.

وتحصل إبراهيما كوناتيه على بطاقة صفراء عقب تدخل قوي على هافيرتز في الدقيقة 55.

كلوب أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 58 فخرج أرنولد وشارك أندرو روبرتسون، وشارك داروين نونيز بدلا من كودي جاكبو وهارفي إيليوت بدلا من ريان خرافينبيرخ.

وفي الدقيقة 66 من كرة مرتدة طويلة لأرسنال خرج أليسون بالخطأ وارتطم فان دايك أثناء تشتيت الكرة ليجد مارتينيلي نفسه في مواجهة المرمى بشكل مباشر مسددا في الشباك الخالية هدف أرسنال الثاني.

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سجل مارتينيلي 5 أهداف في مرمى ليفربول، وهو أكبر عدد له أمام فريق واحد مع أرسنال بالتساوي مع كريستال بالاس.

شارك لياندرو تروسار بدلا من مارتينيلي في الدقيقة 75 ثم شارك ريس نيلسون بدلا من بوكايو ساكا بسبب إصابة الأخير.

وحاول داروين أن يسجل الهدف الثاني للريدز لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83 جاءت بعيدة ودون خطورة على رايا.

وعاد تياجو ألكانتارا للمشاركة في المباريات بعدما شارك في الدقيقة 85 بدلا من جو جوميز.

وزادت مشاكل الريدز بطرد كوناتيه عقب الحصول على إنذار ثانٍ عقب التدخل على هافيرتز في الدقيقة 88.

وأصبح ليفربول أكثر فريق يتعرض لاعبيه للطرد في الدوري الإنجليزي برصيد 5 لاعبين.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع تلقى تروسار تمريرة كيفيور وتوغل من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية مرت من تحت أقدام أليسون مسجلا الهدف الثالث ومعلنا نهاية اللقاء.

😲 ماذا تفعل يا أليسون؟! 🔥🔥 تروسار يعزز من تقدم آرسنال بهدف ثالث في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/vRpvr1TX0n — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024

هدف البلجيكي هو السادس له ضد ليفربول كأكثر فريق هز شباكه.