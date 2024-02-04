هويلاند: حصلت على هدية عيد ميلادي ضد وست هام.. وكنت أؤمن بنفسي دائما

الأحد، 04 فبراير 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

راسموس هويلاند - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

شدد راسموس هويلاند لاعب مانشستر يونايتد على حصوله على هدية عيد ميلاده بالتسجيل ضد وست هام.

راسموس هويلوند

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على وست هام بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هويلاند الهدف الأول لمانشستر يونايتد في المباراة في يوم مولده.

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وقال هويلاند للصحفيين عقب المباراة: "لقد حصلت على هدية عيد ميلادي في الصباح والآن حصل على هدية أكبر".

وعن تسجيل الأهداف باستمرار في الفترة الأخيرة قال: "لقد كان الأمر موجودا دائما وكنت أؤمن بنفسي والأمر كان يتعلق فقط بتحسين الإيقاع، وأن تسجل هدفا واحدا ثم هدفين وتحصل على القليل من الزخم".

وتابع "لقد تحدثت مع زملائي في الفريق والمدرب لأننا بحاجة إلى تحسين بعضنا البعض وهذا ما يدور حوله الأمر، أريد أن أشارك قدر الإمكان".

وأضاف "لقد عملت أيضا على تطوير نفسي ونظرت إلى طريقة لعبي وما يمكنني تحسينه وأعتقد أنني تطورت كثيرا منذ أن كنت هنا".

مانشستر يونايتد
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