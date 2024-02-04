خبر في الجول - إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر

الأحد، 04 فبراير 2024 - 19:21

كتب : بسام أبو بكر أحمد الخولي

مصر - موزمبيق - روي فيتوريا

توصل اتحاد الكرة المصري لاتفاق على رحيل روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وجهازه الفني بالكامل، حسبما علم FilGoal.com.

وسيعلن اتحاد الكرة بعد قليل تفاصيل إقالة البرتغالي من منصبه بشكل رسمي.

وجاء ذلك عقب توديع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16 بالخسارة في ركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.

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وحسبما علم FilGoal.com فإنه تم الاتفاق مع البرتغالي على تقسيط قيمة الشرط الجزائي على دفعات والذي يقدر براتب 3 أشهر بقيمة إجمالية 600 ألف دولار.

وبذلك يرحل المدير الفني البرتغالي من تدريب منتخب مصر رفقة جهازه المعاون بالكامل والذي ضم كل من: أرنالدو تيكشيرا وأيمن عبد العزيز وسيرخيو بوتيليو ولويس ستيفس ووالتر دياز.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة بالبطولة مكتفيا بـ 4 تعادلات متتالية.

وعلم FilGoal.com أيضا إنه تم ترشيح محمد يوسف لمنصب المدرب العام لمنتخب مصر في الجهاز الفني المقبل. وترشيح علاء نبيل لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.

وتتواصل لعنة المدير الفني لـ منتخب مصر فمنذ رحيل حسن شحاتة والذي استمر 6 سنوات متتالية كانت أقصى مدة لمدير فني على رأس منتخب مصر فنيا 3 سنوات وكانت من نصيب هيكتور كوبر.

ومنذ رحيل الأرجنتيني لم تُدم مسيرة أي مدرب لأكثر من عامين، بدءا من المكسيكي خافيير أجحيري ثم حسام البدري وكارلوس كيروش وإيهاب جلال وأخيرا روي فيتوريا.

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