رباعية جديدة.. تشيلسي يواصل الهزائم بالخسارة من ولفرهامبتون

الأحد، 04 فبراير 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

تعرض تشيلسي لخسارة جديدة بأربعة أهداف بعد الخسارة السابقة من ليفربول.

وخسر تشيلسي من ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ماتيوس كوينا ثلاثة أهداف لولفرهامبتون في المباراة بالإضافة لهدف عكسي عن طريق أكسيل ديساسي، بينما سجل ثنائية تشيلسي كل من كول بالمر ووتياجو سيلفا.

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بالفةو ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 32 في المركز العاشر بفارق نقطة عن تشليسي صاحب المركز الـ 11.

تقدم بالمر بالهدف الأول في الدقيقة 19 مستغلا تمريرة رائعة من موسيس كايسيدو.

وبعد ثلاث دقائق فقط تعادل ولفرهامبتون عن طريق كونيا.

وأضاف ولفرهامبتون الهدف الثاني في الدقيقة الـ 43 عن طريق أكسيل ديساسي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الـ 63 سجل كونيا الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى كونيا رباعية ولفرهامبتون في الدقيقة الـ 82 بهدف رابع من ركلة جزاء.

وسجل تياجو سيلفا الهدف الثاني لتشيلسي برأسية في الدقيقة الـ 86 مستغلا ركنية نفذها ميهايلو مودريك.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد أستون فيلا في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي خارج ملعبه، بينما سيستضيف ولفرهامبتون فريق برينتفورد في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون
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