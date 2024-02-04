انتهت في الدوري التركي - بشكتاش (2)-(0) طرابزون سبور
الأحد، 04 فبراير 2024 - 18:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بشكتاش ضد طرابزون سبور في الجولة الـ 24 من الدوري التركي.
ويلعب محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور كأساسي مع فريقه بعد العودة من كأس أمم إفريقيا.
ويحتل طرابزون المركز الثالث برصيد 38 نقطة بعد تعرضه لـ 3 هزائم متتالية سبقهم تعادل، بمجموع 4 مباريات بلا فوز.
أما بشكتاش فيحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة ولم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات، بواقع خسارتين وتعادل.
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ق 89 تريزيجيه يهدر هدف تقليص الفارق والحارس يتصدى
ق 67 إصابة يوناس سفينسون ونزول عمر بولوت
ق 63 كيليشوي يسجل الثاني بعد تمريرة من سينك توسون.
ق 44 جووول سميح كيليكسوي يسجل الأول لبشكتاش
بداية المباراة
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