التشكيل - النني على مقاعد بدلاء أرسنال.. وأرنولد أساسي في دفاع ليفربول

تواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة ليفربول في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي والتي ستقام على ملعب الإمارات.

في المقابل يبدأ ترينت ألكسندر أرنولد أساسيا بعد تعافيه من الإصابة ويتواجد تياجو ألكانتارا وداروين نونيز على مقاعد البدلاء.

ويتواصل غياب محمد صلاح بسبب الإصابة عن الريدز، بالإضافة لدومينيك سوبوسلاي الذي خرج من قائمة المباراة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابريل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابريل مارتينيلي

فيما جاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيم كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ

الهجوم: ديوجو جوتا - كودي جاكبو - لويس دياز

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة.

فيما يأتي أرسنال ثالثا برصيد 46 نقطة.