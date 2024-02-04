الشباب السعودي يعلن اسم مدربه الجديد

الأحد، 04 فبراير 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الأحد تعيين فيتور بيريرا كمدير فني للفريق.

وكان الشباب السعودي قد دخل في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأفاد النادي في بيان: "وقعت إدارة النادي مع البرتغالي فيتور بيريرا لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري".

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وأوضح البيان أن مراسم التوقيع تمت في معسكر الفريق بدبي.

ويبدو أن الاختلاف بين رغبة الطرفين، أوقفت المفاوضات بين فيتوريا والشباب، إذ طلب فيتوريا أن يمتد عقده لعامين، بينما عرض الشباب التعاقد لمدة 6 أشهر مع خيار التمديد لعام آخر، حسب الرياضية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الشباب اتفقوا خلال الأيام مع فيتور بيريرا لتدريب الفريق لكن بعد اتجاه فيتوريا لفسخ تعاقده مع منتخب مصر توجهوا للدخول في مفاوضات جادة معه.

وأقيل الكرواتي إيجور بيسكان من منصب المدير الفني للشباب بسبب تراجع النتائج واقترابه من الهبوط.

ويحتل الشباب المركز الـ 11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعد مرور 19 جولة.

وسبق أن أعلن رئيس النادي في وقت السابق التراجع عن التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب روما السابق وكشف الأسباب. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com : "اتحاد الكرة استقر على رحيل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر عن منصبه سواء قبل فسخ تعاقده بالتراضي أو تمسك بالشرط الجزائي".

وأضاف "حازم إمام عضو اتحاد الكرة يتفاوض مع المدرب البرتغالي في الوقت الحالي من أجل فسخ التعاقد بالتراضي وسيتم اتخاذ القرار النهائي غدا في اجتماع مجلس الإدارة".

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أمم إفريقيا 2023، حيث تعادل في المباريات الأربع وودع بركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.

روي فيتوريا الشباب فيتور بيريرا
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