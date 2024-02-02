رئيس الشباب يعلن التراجع عن التعاقد مع جوزيه مورينيو

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

أوضح محمد المنجم رئيس نادي الشباب السعودي سبب فشل الحصول على خدمات جوزيه مورينيو في منصب المدير الفني للفريق.

واقترب اسم مورينيو من تدريب الليوث عقب إقالته من روما الإيطالي مطلع شهر يناير الماضي.

وقال محمد المنجم رئيس نادي الشباب في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية: "جوزيه مورينيو وافق على تولي مسؤولية تدريب الشباب، بعدما قدمنا عرض مثالي له من أجل تولي تدريب للفريق، وعقدنا معه محادثة بالفيديو وتم الاتفاق على كافة التفاصيل".

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وتابع "عرضنا الأمر بشكل مباشر على لجنة الاستدامة التي رفضت هذا الأمر، لعدم توافر السيولة المالية الخاصة بالصفقة في ذلك الوقت بصورة نهائية، وتم التراجع عن الاتفاق".

واختتم "سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة".

وكانت تقارير سعودية قد أشارت إلى أن مورينيو وافق على تدريب الشباب السعودي بعد أيام من إقالته من تدريب روما الإيطالي.

لكن جريدة ماركا أفادت أن مورينيو لن يدرب الشباب السعودي.

ونشر بيدرو موراتا صحفي ماركا صورته مع مورينيو عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق قائلا "لقد تأكدت للتو.. مورينيو لن يقوم بتدريب الشباب السعودي".

وأضاف "جوزيه هادئ وعلى أهبة الاستعداد، ينتظر العرض الذي يحفزه".

ورحل مورينيو عن تدريب روما بعد موسمين ونصف قضاهما في العاصمة الإيطالية انتهت بفوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وخسارة لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

في المقابل قاد جروهي فريقه الاتحاد الموسم الماضي لتحقيق لقب الدوري السعودي بعد غيابه، لكنه خرج من حسابات مارسيلو جاياردو في الفترة الأخيرة قبل توقف المسابقة.

الحارس البرازيلي البالغ 37 عاما شارك الموسم الجاري في 17 مباراة بقميص النمور وخرج في 7 بشباك نظيفة واستقبل 18 هدفا.

ويحتل الشباب المركز الـ 11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعد مرور 19 جولة.

جوزيه مورينيو الدوري السعودي الشباب
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