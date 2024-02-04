ترينت: يجب ألا نخسر أمام أرسنال.. نأمل في العودة بالـ3 نقاط

يدرك ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول مدى صعوبة مواجهة أرسنال في ملعبه، لكنه شدد على أن الفريق سيحاول اقتناص نقاط المباراة كاملة.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد في مباراة تساوي 6 نقاط، بسبب الصراع في القمة بين الفريقين.

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه: "أتطلع دائمًا إلى هذه المباريات، مهما كانت الظروف المحيطة بها. خاصة عندما تعلم أن هناك الكثير يترتب عليها".

وأضاف "أعتقد أنه يجب ألا نخسر. علينا أن نذهب إلى هناك ونخرج بنتيجة إيجابية، ونأمل أن نعود بالنقاط الثلاث".

وأكمل "نحن متحمسون ونعلم أننا بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية، ونعلم أننا قادرون على الفوز بالمباراة ولدينا كل الثقة في ذلك".

وتابع "لن نتهاون بالمباراة، لأننا نسير بشكل جيد. الأمر يتعلق بالتأكد من أننا سنذهب إلى هناك وننفذ خطة لعبنا، ونحن واثقون من أننا قادرون على القيام بذلك".

وواصل "إذ لعبنا بالطريقة التي نفضلها، فلا يوجد سبب يمنعنا من الخروج بالنقاط الثلاث".

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي وأرسنال، لكن الفريق السماوي لعب مباراة أقل.

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