كرنفال أمم إفريقيا - لعب لـ توتنام من قبل.. ويليامز رجل مباراة جنوب إفريقيا وكاب فيردي

الأحد، 04 فبراير 2024 - 01:28

كتب : FilGoal

رونزين ويليامز

لا يوجد شك ولن تكون مفاجأة على الإطلاق حصول رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا على جائزة رجل المباراة ضد منافسه كاب فيردي في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وفاز منتخب الأولاد على نظيره القروش الزرقاء 2-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقاد حارس مرمى فريق صنداونز الجنوب إفريقي منتخب بلاده لبلوغ دور نصف النهائي في كأس الأمم الإفريقية ليضرب موعدا ضد نيجيريا يوم الأربعاء المقبل.

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وقال ويليامز عقب مباراة منتخب بلاده ضد كاب فيردي لشبكة بي إن سبورتس: "أحلق فوق القمر وفخور بزملائي. كان فوزا مستحقا وعلينا المثابرة في العمل، أدوا دورهم وجاء دوري وأديته على أفضل ما يرام".

وأكمل "النجاح ليس لي بل لكل اللاعبين في أرض الملعب".

وأتم "كلنا جنود في خدمة المنتخب الوطني وأشكر كل لاعبي البافانا بافانا".

وحقق ويليامز أرقاما رائعة خلال البطولة منها:

لأول مرة يحقق منتخب الأولاد 4 مرات شباك نظيفة في كأس الأمم الإفريقية.

وأول حارس يتصدى لـ4 ركلات ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ كأس الأمم الإفريقية.

كما أهدر أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب أمامه في مباراة دور الـ16 وساهم في وصول بلاده لدور الـ8.

وأتت أرقامه في المباراة كالتالي:

تصدي: 2

تصدي داخل منطقة الجزاء: 2

تصدي لركلات الترجيح: 4

ويليامز حارس صنداونز هو من تصدى لركلة جزاء أطهر الطاهر ضد الهلال، فأبقى على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا التي حققها المارد الأحمر.

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