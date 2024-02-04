ويليامز العملاق

فاز منتخب جنوب إفريقيا على منافسه كاب فيردي 2-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ8 في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وتصدى رونوين ويليامز للعديد من الكرات أثناء المباراة كما أنه ساهم بشكل مباشر في بلوغ منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي بتصديه 4 ركلات ترجيح ضد كاب فيردي.

وحقق بعض الأرقام الكبيرة:

لأول مرة يحقق منتخب الأولاد 4 مرات شباك نظيفة في كأس الأمم الإفريقية.

وأول حارس يتصدى لـ4 ركلات ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ كأس الأمم الإفريقية.

وأهدر أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب أمامه في مباراة دور الـ16.

وساهم في فوز صن داونز ببطولة الدوري الإفريقي بتصديه ركلة جزاء ضد الأهلي وبترو أتليتكو.

ويلاقي منتخب جنوب إفريقيا منافسه نيجيريا يوم الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي.

التشكيل

بيرسي تاو أساسي في تشكيل جنوب إفريقيا، ومورينا وزواني أساسيان. 🇿🇦 ومنديز وجاي رودريجيز وكابرال في هجوم كاب فيردي. 🇨🇻#AFCON2023 #أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/olMFtTP2lb — FilGoal (@FilGoal) February 3, 2024

فرص على استحياء من الطرفين

في الدقيقة الثامنة سدد تيبوهو ماكوينا لاعب جنوب إفريقيا كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء لكن ذهبت في يد فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي.

وحاول ثيمبو زواني لاعب جنوب إفريقيا فسدد مرة أخرى في الدقيقة 12 من داخل منطقة الجزاء لكن ضعيفة وخارج المرمى.

أغلق أوبري موديبا لاعب جنوب إفريقيا تسديدة من ريان مينديز داخل منطقة الجزاء ببراعة في الدقيقة 40.

خطورة من كاب فيردي

أهدر جاري رودريجيز فرصة خطيرة من الناحية اليسرى بعد تسديدة سيئة في يد رونوين ويليامز حارس جنوب إفريقيا في الدقيقة 55.

ومرة أخرى لكن هذه المرة مع جوفاني كابرال إذ سدد كرة سيئة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وقاد بيبي ركلة حرة قرب منتصف الملعب وسددها بقوة ومرت بجانب المرمى في الدقيقة 79.

أخطر فرص اللقاء

كاد أن يقود جيلسون كاب فيردي لصنع التاريخ بعدما انفرد بالمرمى وسدد لكن ويليامز تصدى وارتطمت الكرة بعد ذلك في القائم في الدقيقة 90.

رد من جنوب إفريقيا

ميهلالي مايامبيلا أهدر انفرادا تاما بعد إنقاذ رائع من فوزينيا في الدقيقة 91.

مرة أخرى يا جيلسون

جيلسون مرة أخرى لا يستطيع أن يسجل فرصة سانحة بعد تسديدة من الجهة اليمنى خارج المرمى في الدقيقة 94.

مرة ثالثة يا جيلسون

جيلسون يهدر انفرادا بالمرمى بعد تسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 98.

عملاق ركلات الترجيح

أوصل ويليامز الرعب إلى مسددي ركلات الترجيح في كاب فيردي بعدما تصدى إلى الركلة الأولى من بيبي نجم الفريق، وقرأ جميع التسديدات بعدها حتى ركلة تيكسيرا التي سجلت في مرماه توقعها بشكل صحيح لكن لم يتمكن من التصدي لها.

وتألق أيضا فوزينيا حارس كاب فيردي بتصديه ركلتين لكن ويليامز كان حاسما.

وفي النهاية قاد الحارس البالغ من العمر 32 عاما منتخب بلاده لفوز 2-1.