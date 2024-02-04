والد مصطفى أشرف: انضمامه للأهلي أو الزمالك؟ 50% لكل فريق

الأحد، 04 فبراير 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

شدد أشرف مصطفى والد مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلابداخ على تعثر مفاوضات انضمام اللاعب للدوري المصري بسبب تمسك ناديه بخدماته حتى نهاية الموسم.

مصطفى أشرف

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

بوروسيا مونشنجلادباخ

وقال والد اللاعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "فكرة مصطفى بالتواجد في الدوري المصري تعود لرغبته في الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس وأيضا في المنتخب الأول".

وتابع "الأمور أصبحت معلقة مع بوروسيا مونشنجلادباخ والفريق متمسك به حتى نهاية الموسم لكي يضم لاعب بديل له أولا".

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وشدد "الأقرب لضم مصطفى من الأهلي أو الزمالك؟ النسبة هي 50% لكل فريق ونحن مع الفريق الذي سيشتري مصطفى ويقدره وهو لا يمانع اللعب لأي من الفريقين ويريد فقط أن يلعب كرة قدم بغض النظر عن الفريق ولكنه أيضا سيختار الفريق الذي سيلعب بصفوفه ولن يكون بديلا معه"

وأضاف "الخلاف المالي في العروض المقدمة لمونشنجلادباخ ليست كبيرة وأعتقد أن العرض وصل حاليا إلى 500 ألف يورو".

وأتم "أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد مع في أمر مصطفى وأن يتواجد بالصيف المقبل مع فريق مصري ونحن لا نهتم بالجانب المادي ولكن هدفه فقط أن يلعب ويتواجد بمنتخب مصر".

والد اللاعب كان قد أشار وجود مفاوضات متقدمة بين نجله والزمالك في وقت سابق

مصطفى أشرف بوروسيا مونشنجلادبخ
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