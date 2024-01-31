والده: مصطفى أشرف في مفاوضات متقدمة مع الزمالك.. وتفاصيل بسيطة تعطل الصفقة

كشف والد مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن اقتراب نجله من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال والد اللاعب عبر قناة إم بي سي مصر: "المفاوضات في مراحل متقدمة حتى الآن وبإذن الله ستحسم في الساعات المتقدمة، الأمور بيننا وبين الزمالك قد حسمت ولكن هناك بعض الخلافات بين الزمالك ومونشنجلادباخ حول نسبة إعادة البيع وطريقة الدفع وإن شاء ستحسم الأمور بنسبة 100% غدا".

وواصل "مصطفى مواليد ألمانيا عام 2004 وبدأ في مونشنجلادباخ من 6 سنوات ومنذ عامين وقع عقده الاحترافي الأول ولعب مع منتخبات الناشئين لألمانيا حتى حصل على استعداء للعب مع منتخب مصر ورحب بالفكرة".

وتابع "أتمنى أن يتمكن مصطفى من صنع اسم لنفسه مع نادي الزمالك ومنتخب مصر".

وشدد "مارسيل كولر مدرب الأهلي شاهد مصطفى مع المنتخب الأولمبي أكثر من مرة وبناء عليه بدأت المفاوضات في الصيف ولكن الأمور لم تسر بين الأهلي ومونشنجلادباخ وتجددت منذ أسبوع ولكنها أيضا توقفت بسبب الأمور المادية وتجمدت المفاوضات".

وأضاف "مسؤول كبير هو من تحدث من الأهلي ومدير التعاقدات تحدث معي بشكل مباشر وحسب ما علمت أن هناك بعض الكشافين ذهبوا إلى ألمانيا لمشاهدته".

وأتم "أنا أهلاوي وبعض أفراد الأسرة يشجعون الزمالك والبعض الآخر للأحمر ومصطفى لاعب محترف ويميل للفريقين".