متحف أمم إفريقيا - رقم خالد في تاريخ البطولة.. قميص وصافرة الديبة

السبت، 03 فبراير 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

الديبة نجم الاتحاد محمولا على الأعناق

في أمم إفريقيا هناك من حقق أرقاما كلاعب ومدرب، لكن محمد دياب العطار "الديبة" ينفرد بشيء خاص.

الديبة سجل مع منتخب مصر أول سوبر هاتريك (4 أهداف) في تاريخ كأس أمم إفريقيا.

رباعية جاءت في نهائي نسخة 1957 ضد إثيوبيا.

أخبار متعلقة:
متحف أمم إفريقيا - الملصق الأول في تاريخ البطولة متحف أمم إفريقيا - كتيب المذيع المرافق لبعثة توجو في 2010 متحف أمم إفريقيا – رحلة للتعرف على 47 قطعة تاريخية باللغتين العربية والفرنسية متحف كأس العالم - عملة المغربي سعيد بلقولة أول حكم عربي لنهائي المونديال

لاحقا اعتزل الديبة وأصبح حكما وأدار نهائي نسخة 1968 بين إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي توج بها الفهود.

الديبة هو الوحيد الذي شارك في نهائي أمم إفريقيا عبر تاريخ البطولة كلاعب وحكم.

ولذلك فإن هذا القميص والصافرة ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

مصر أمم إفريقيا الديبة صافرة الديبة
نرشح لكم
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا أستطيع وصف ما أشعر به.. وكنا نعرف أن مواجهة مالي صعبة كرنفال أمم إفريقيا - يُقارن بـ دروجبا.. دياكاتيه رجل مباراة كوت ديفوار ومالي عقدة انحلت انتهت أمم إفريقيا - كاب فيردي (0) 1-2 (0) جنوب إفريقيا.. تأهل الأولاد بركلات الترجيح تشكيل أمم إفريقيا - رودريجيز يقود هجوم كاب فيردي.. وتاو أساسي مع جنوب إفريقيا انتهت أمم إفريقيا - مالي (1)-(2) كوت ديفوار تشكيل أمم إفريقيا - كيسي يقود وسط كوت ديفوار.. وديانج وبيسوما بديلان مع مالي مواعيد مباريات السبت 3 فبراير.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا وبرشلونة وتوتنام
أخر الأخبار
والد مصطفى أشرف: انضمامه للأهلي أو الزمالك؟ 50% لكل فريق 25 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى محمد لأول مرة بعد أمم إفريقيا.. نانت يخسر من لانس على ملعبه 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يعلن إصابة ديفيز دون تحديد مدة غيابه ساعة | الكرة الأوروبية
ESPN: مبابي سيحصل على نصف راتبه الحالي مع ريال مدريد.. ومكافأة توقيع ضخمة ساعة | الكرة الأوروبية
متحف أمم إفريقيا - رقم خالد في تاريخ البطولة.. قميص وصافرة الديبة ساعة | كوت ديفوار 2023
هازارد: لهذا السبب زاد وزني في ريال مدريد.. وأنا أفضل من رونالدو ساعة | الكرة الأوروبية
واتكينز يلهم سحق أستون فيلا لشيفيلد.. ونيوكاسل يعود أمام لوتون في المباراة الأكثر جنونا ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا أستطيع وصف ما أشعر به.. وكنا نعرف أن مواجهة مالي صعبة ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين