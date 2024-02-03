متحف أمم إفريقيا - رقم خالد في تاريخ البطولة.. قميص وصافرة الديبة
السبت، 03 فبراير 2024 - 23:42
كتب : FilGoal
في أمم إفريقيا هناك من حقق أرقاما كلاعب ومدرب، لكن محمد دياب العطار "الديبة" ينفرد بشيء خاص.
الديبة سجل مع منتخب مصر أول سوبر هاتريك (4 أهداف) في تاريخ كأس أمم إفريقيا.
رباعية جاءت في نهائي نسخة 1957 ضد إثيوبيا.
لاحقا اعتزل الديبة وأصبح حكما وأدار نهائي نسخة 1968 بين إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي توج بها الفهود.
الديبة هو الوحيد الذي شارك في نهائي أمم إفريقيا عبر تاريخ البطولة كلاعب وحكم.
ولذلك فإن هذا القميص والصافرة ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.
متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
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