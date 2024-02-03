واتكينز يلهم سحق أستون فيلا لشيفيلد.. ونيوكاسل يعود أمام لوتون في المباراة الأكثر جنونا

السبت، 03 فبراير 2024 - 23:36

كتب : شادي نبيل

واتكينز

سحق أستون فيلا مضيفه شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جون ماكجين في الدقيقة 12، وأضاف أولي واتكينز الثاني في الدقيقة 16، ثم سجل ليون بيلي الهدف الثالث في الدقيقة 20.

الحفل استمر بالرابع من يوري تيليمانس في الدقيقة 30، ثم اختتمه أليكس مورينو في الدقيقة 47.

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وتألق واتكينز في هذه المباراة حيث صنع هدفين إلى جانب التسجيل.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن توتنام الخامس، وفارق الأهداف عن أرسنال الذي لعب مباراة أقل.

في الجولة ذاتها تعادل توتنام مع إيفرتون بهدفين لكل فريق، حيث سجل له ريتشارليسون هدفين في مرمى فريقه السابق في الدقيقتين 4 و41.

يما سجل جاك هاريسون هدف التوفيز الأول في الدقيقة 30، وسجل جاراد برانثوايت هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94.

إيفرتون رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط، بعد عقوبة خصم 10 نقاط من رصيده التي كانت لتتركه في المركز الثاني عشر.

وسحق برايتون ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث تقدم بثلاثية لويس دانك في الدقيقة 3 وجاك هينشلوود في الدقيقة 33 وفاكوندو بونانوتي في الدقيقة 34.

وقلص جان فيليب ماتيتا الفارق في الدقيقة 71، فيما أعاد جواو بيدرو الأوضاع إلى ما هي عليه في الدقيقة 84.

برايتون رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الثامن الذي سيلاقي وست هام السادس برصيد 36 نقطة.

وفي المباراة الأكثر إثارة، تعادل نيوكاسل يونايتد مع لوتون 4-4، حيث تقدم شين لونجستاف لصاحب الأرض في الدقيقة 7، وتعادل جابرييل أوشو في الدقيقة 11.

استرد نيوكاسل التقدم في الدقيقة 23 بواسطة شين لونجستاف مرة أخرى، ولكن روس باركلي تعادل في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني انفجر لوتون وتقدم بركلة جزاء كارلتون موريس في الدقيقة 59 ثم هدف إليا أديبايو في الدقيقة 62.

ولكن تمكن نيوكاسل من التعادل بثنائية كيران تريبير في الدقيقة 67 وهارفي بارنز في الدقيقة 73.

لوتون يواصل كفاحه للبقاء، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة وله مباراة أقل، فيما يحتل نيوكاسل المركز التاسع مؤقتا برصيد 33 نقطة، انتظارا لنتيجة تشيلسي (31 نقطة) ضد ولفرهامبتون غدا.

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