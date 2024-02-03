خبر في الجول - الإسماعيلي يحسم صفقة جديدة.. والكشف عن مدة التعاقد

السبت، 03 فبراير 2024 - 22:43

كتب : عمرو نبيل

علي الملواني

حسم نادي الإسماعيلي صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية بعد حل أزمة الحرمان من القيد.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي حصل على توقيع علي الملواني لمدة 4 سنوات ونصف قادما من بورفؤاد، بعد جلسة مع مسؤولي الدراويش بحضور أحمد رضوان المشرف العام على الكرة في بورفؤاد.

وقال مصدر من نادي بورفؤاد لـ FilGoal.com قبل حسم الصفقة رسميا: "الإسماعيلي قدم لنا عرضا من أجل ضم اللاعب علي الملواني".

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وأضاف "اتفقنا مع مسؤولي الإسماعيلي على كافة بنود التعاقد، و اللاعب سيوقع خلال ساعات للدراويش".

ويلعب علي الملواني في خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاما.

وسبق له اللعب مع سيراميكا كليوباترا والجونة وانضم للأهلي من قبل على سبيل الإعارة من سيراميكا.

وأعلن الإسماعيلي بالأمس تعاقده مع أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.

الإسماعيلي الدوري المصري علي الملواني بورفؤاد
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