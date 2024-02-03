الثالث والرابع.. الزمالك يعلن ضم مهاب ياسر ومحمد عاطف

السبت، 03 فبراير 2024 - 22:09

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك ضم مهاب ياسر من الداخلية ومحمد عاطف من طنطا بشكل رسمي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

محمد عاطف

النادي : الزمالك

مهاب ياسر

النادي : الزمالك

الزمالك
الدوري المصري

يأتي ذلك بعد الإعلان عن ضم عبد الله السعيد وناصر ماهر. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف مصدر من طنطا لـ FilGoal.com: "قيمة الصفقة هي 4 ملايين جنيه بالإضافة إلى 20% كنسبة إعادة بيع".

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ووقع على عقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف بقميص الأبيض.

وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئين النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.

من هو محمد عاطف جوهرة طنطا

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك توصل لاتفاق مع الداخلية لضم مهاب ياسر جناح الداخلية مقابل 4 ملايين جنيه.

ووقع مهاب ياسر عقدا مع الزمالك بالفعل لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وتتضمن الصفقة بندا، يدفع بموجبه الزمالك مليون جنيه إضافية للداخلية، في حالة انضمام اللاعب إلى منتخب مصر.

مهاب ياسر خاض 11 مباراة هذا الموسم رفقة الداخلية، سجل فيهم هدفا واحدا.

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى الداخلية عام 2022، قادما من صفوف إنبي.

الزمالك الداخلية طنطا مهاب ياسر
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